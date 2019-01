Amerykanin żąda od Gwyneth Paltrow 3,1 mln dolarów. Chodzi o wydarzenia z 2016 roku

Terry Sanderson złożył pozew przeciwko Gwyneth Paltrow i przedstawicielom kurortu Deer Valley Resort. Mężczyzna twierdzi, że w lutym 2016 roku podczas zjeżdżania na nartach miał stłuczkę z aktorką, co kosztowało go sporo zdrowia.

Z dokumentów, do których dotarli dziennikarze portalu TMZ, wynika, że Sanderson oskarża Paltrow o nierozważną jazdę, która zakończyła się zderzeniem z nim. Aktorka miała uderzyć w narciarza od tyłu, przewrócić go i zostawić bez udzielenia pomocy. Podobnie miał się zachować instruktor, który uczył Paltrow jazdy. Sanderson twierdzi, że mężczyzna złożył fałszywy raport, w którym to jego usiłował obciążyć winą za kolizję.

Amerykanin, który pozwał aktorkę, utrzymuje, że na skutek wypadku spowodowanego przez nią doznał wstrząśnienia mózgu i złamań żeber. Przekonuje ponadto, że całe zdarzenie zakończyło się dla niego uszczerbkiem nie tylko fizycznym, ale też psychicznym. Sanderson domaga się odszkodowania wysokości 3,1 mln dolarów.