Beyonce i Jay-Z rozdają „dożywotnie” bilety na swoje koncerty. Stawiają kilka warunków

By wygrać bilety „dożywotniego” (faktycznie 30 lat) wstępu na koncerty państwa Carterów, należy zarejestrować się w programie „22 Days Nutrition Meal Planner”, opartym na książce Marco Borgesa „The 22-Day Revolution”. W ramach tej akcji nie trzeba od razu rzucać się na głęboką wodę radykalnego weganizmu. Z produktów odzwierzęcych można rezygnować stopniowo: najpierw wyłączanie mięsa z jednego dnia w tygodniu, a dopiero później pojedyncze dni wegańskie). Dokładne zasady spisano w regulaminie, który załączamy poniżej.

„Uczyńmy z tej misji ruch”

Beyonce Knowles-Carter i jej mąż Jay-Z (wł. Shawn Corey Carter), których majątek łącznie szacuje się na około 990 milionów funtów i którzy otrzymali już dziesiątki muzycznych wyróżnień, traktowani są jako jedna z najpotężniejszych par na świecie. Wykorzystując ten fakt, próbują teraz wpłynąć na swoich fanów. Od pewnego czasu otwarcie zachęcają ich do przechodzenia na weganizm. W nowej książce Marco Borgesa - „The Greenprint”, małżeństwo wyjaśnia jak ważna jest dla nich ta dieta i co wnosi do ich życia.

Carterowie odpowiedzialni byli za kilka linijek wstępu do tej pozycji. „Kiedyś myśleliśmy o zdrowiu jako o diecie – niektóre nam odpowiadały, niektóre nie. Kiedy spojrzeliśmy na zdrowie jak na prawdę, a nie na dietę, stało się dla nas misją dzielenie się tą prawdą i stylem życia z jak największą liczbą ludzi. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za nasze zdrowie i zdrowie naszej planety. Zróbmy to razem. Głośmy prawdę. Uczyńmy z tej misji ruch” – pisali.