Biografia Davida Bowie bez jego muzyki? Protest syna artysty

Film o tytule „Stardust” wyreżyseruje Gabriel Range. W roli głównej zobaczymy Jonny'ego Flynna, a jako żona Bowiego – Angie, wystąpi Jena Malone. Obraz ma skupić się na pierwszej wizycie artysty w Ameryce w 1971 roku, która poskutkowała stworzeniem alter ego artysty. Postać Ziggy'ego Stardusta stała się nie tylko jednym z artystycznych wcieleń Bowiego, ale też dała pretekst do wydania w 1972 roku albumu „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” .

Przeciwko produkcji, do której zdjęcia mają ruszyć w czerwcu, opowiedział się syn legendarnego muzyka, reżyser Duncan Jones. Na Twitterze zdobywca nagrody Bafta zapowiedział, że powstanie filmu nie było konsultowane z rodziną, a bliscy Bowiego nie wyrażają zgody na użycie w ścieżce dźwiękowej jego utworów. „Nie twierdzę, że nie dojdzie do realizacji tego filmu. Szczerze mówiąc – nie wiem. To, czego jestem pewien, to że w filmie nie będzie taty muzyki i nie sądzę, by to miało szansę się zmienić. Jeśli chcecie zobaczyć jego biografię, bez jego muzyki i błogosławieństwa rodziny – proszę bardzo” – oświadczył Jones.