Zmarł Keith Flint. Przypominamy 10 najbardziej znanych utworów The Prodigy

Brytyjskie media poinformowały, że Flint został znaleziony martwy w poniedziałek 4 marca w swoim domu w Dunmow, w hrabstwie Essex. „Zostaliśmy wezwani z powodu obaw o stan mężczyzny spod adresu w Brook Hill, North End, tuż po godzinie 8:10 w poniedziałek” – podała w oświadczeniu policja, nie potwierdzając jednak tożsamości osoby, której dotyczyło zgłoszenie. „Przybyliśmy na miejsce, gdzie – niestety – 49-letni mężczyzna został uznany za zmarłego” – informowały służby. Śmierć 49-latka nie jest traktowana jako „podejrzana” . Nie podano oficjalnie, jaka jest jej przyczyna.

Po upływie niespełna godziny od pojawienia się w mediach informacji o śmierci Flinta, doniesienia potwierdzili członkowie „The Prodigy” . „Z najgłębszym szokiem i smutkiem możemy potwierdzić śmierć naszego brata i najlepszego przyjaciela Keitha Flinta. Prawdziwego pioniera, innowatora i legendę. Już zawsze będzie nam go brakować” - czytamy w oświadczeniu „The Prodigy” . Zespół zaapelował również o poszanowanie prywatności wszystkich bliskich Flintowi osób.

Lider „The Prodigy” znany był z charakterystycznego wizerunku i energetycznych występów. Jego kariera rozpoczęła się w latach 80., kiedy to spotkał DJ'a Liama Holetta. Początkowo występował jako tancerz, ale w 1996 roku zaczął karierę w roli wokalisty, podbijając serca publiczności singlem „Firestarter” . W kultowym już klipie do utwory Flint zaprezentował punkowy look, z którego znany był w późniejszych latach. Poza występami z „The Prodigy” , próbował sił w solowych projektach. W 2012 roku wypuścił singiel z dubstepowym artystą Caspą.

