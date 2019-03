R. Kelly przerywa milczenie po oskarżeniach o molestowanie. „To nie ja! Walczę o moje j**** życie”

52-letni R. Kelly został oskarżony o dziesięć przestępstw seksualnych popełnionych na terenie stanu Illinois. Dziewięć zarzutów dotyczy przestępstw popełnionych na osobach w wieku od 13 do 15 lat. Jego ofiarami miały paść trzy nastolatki i jedna pełnoletnia kobieta. Autor hitu „I believe I can fly” od lat oskarżany jest nie tylko o współżycie z nieletnimi, ale także o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad kobietami. O jego domniemanych nadużyciach ponownie stało się głośno po emisji w styczniu tego roku na kanale Lifetime dokumentu „Surviving R. Kelly”.

„To nie ja!”

W lutym R. Kelly oficjalnie zaprzeczył przez prawników tym oskarżeniom. Swojej niewinności dowodzi także w pierwszym od czasu postawienia zarzutów telewizyjnym wywiadzie. Jego fragmenty w środę i czwartek emituje stacja CBS w programie „CBS Morning” . Pytany przez prowadzącą rozmowę o to, czy przetrzymywał kogoś wbrew jego woli, Kelly odpowiedział: „Nie miałem potrzeby. Dlaczego miałbym to zrobić?”

W emocjonalnym wystąpieniu, kierując swoje słowa wprost do kamery, gwiazdor R&B zapewniał, że nie dopuścił się zarzucanych mu czynów. – To głupie. Pomyślcie racjonalnie. Zapomnijcie o blogach, zapomnijcie o tym, co o mnie myślicie. Nienawidźcie mnie, jeśli chcecie, kochajcie, jeśli chcecie. Ale myślcie racjonalnie. Jak głupi musiałbym być, przy mojej szalonej przeszłości? – zwrócił się do widzów muzyk. – Nie zrobiłem tego – zapewniał, bijąc się w piersi. To nie ja. Ja walczę o moje j***** życie – mówił. Reuters podaje, że jeśli zarzuty się potwierdzą, za każdy z nich muzykowi grozi do 10 lat więzienia.

„Przetrwać z R. Kellym”

W dokumencie „Surviving R Kelly”, który w styczniu tego roku oglądać mogli widzowie kanału Lifetime, wyeksponowano szczegóły zachowania gwiazdora. Podano, że wokalista R&B zaangażowany był w tworzenie „kultu”, w którym utrzymywał w niewoli kobiety. Program zawierał szereg wywiadów, m.in. z Johnem Legendem, który zaznacza, że wierzy w świadectwa kobiet. Wypowiadały się w nim ponadto m.in. Jada Pinkett Smith, Chance the Rapper, Ne-Yo, JoJo czy Meekirm Mill. Udziału w produkcji odmówiły natomiast m.in. Lady Gaga, Celine Dion, Erykah Badu, Jay-Z czy Dave Chappelle. W dokumencie wystąpiła także była żona muzyka Drea Kelly. – Kiedy wzbierała w nim agresja, jego źrenice się rozszerzały, a ramiona zaokrąglały. Mówiłam wtedy, że jest jak kobra (...) Stałam na balkonie i rozważałam samobójstwo. Wtedy uświadomiłam sobie, że mam dość – mówi.

Powolny upadek gwiazdy

Choć R. Kelly o niewłaściwe zachowania seksualne oraz zakazane kontakty z nieletnimi oskarżany jest od lat, dopiero po wybuchu kampanii #MeToo jego wciąż mocna pozycja w amerykańskim show biznesie zaczęła poważnie słabnąć. Symbolem upadku artysty było usunięcie jego wszystkich utworów z serwisu Spotify w maju 2018 roku.

Biorąc pod uwagę wszystko, co wiadomo o tej postaci, wydaje się nieprawdopodobne, że tak długo udawało jej się unikać społecznego i biznesowego ostracyzmu. Już w 2008 roku piosenkarz znany z hitu „I Believe I Can Fly” stanął przed sądem z powodu nagrania, na którym oddawał mocz na 14-latkę, a później uprawiał z nią seks. Uniknął skazania, ponieważ wspólnie z ofiarą twierdził, iż to nie oni znajdują się na filmie.

Skandale ciągnące się za R. Kellym całymi latami śledził dziennikarz Jim DeRogatis. Zarzucał mu gwałty, znęcanie się fizyczne i psychiczne, szantażowanie nagranych przez siebie ofiar. Nawet bez jego pracy można jednak było dostrzec niezdrowe zainteresowania artysty, który ożenił się z 15-letnią zaledwie wokalistką Aaliyah. Ślub unieważniono z powodu sfałszowania wieku przez piosenkarkę, ale świadkowie twierdzą, że para i tak uprawiała seks.