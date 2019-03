Michał Wiśniewski komentuje swój rozwód. „Teraz pora na męża”

Kilka dni temu w rozmowie z portalem Wirtualna Polska Dominika Tajner-Wiśniewska potwierdziła, że małżeństwo z Michałem Wiśniewskim przechodzi do historii. – Mój mąż złożył pozew rozwodowy. Nie spodziewałam się, że tak to się skończy. To jest dla mnie bardzo trudna sytuacja. Dla każdej znanej osoby zresztą jest to podwójnie trudne – powiedziała. – To szalenie trudna sytuacja dla mnie. Zupełnie niespodziewana. Chciałam wszystko jak najdłużej utrzymać w tajemnicy. No ale już teraz nie ma co ukrywać. Jest mi bardzo przykro – dodała.

Tymczasem wokalista zdaje się nie traktować sprawy aż tak poważnie. Podczas programu „To był rok” w TVP pokazano jeden z pierwszych teledysków muzyka do utworu Walczyk bujaj się. W klipie artysta miał na sobie makijaż i fryzurę wystylizowaną na kobiecą. – To jest dowód na to, że to była ostatnia żona i teraz pora na męża – powiedział uśmiechając się Michał Wiśniewski.

Michał Wiśniewski ma już za sobą trzy małżeństwa. W latach 1996–2001 był żonaty z piosenkarką Magda Femme, a w latach 2002–2006 tworzył związek małżeński z wokalistką Martą Mandaryną Mandrykiewicz, z którą ma dwoje dzieci: syna Xaviera Michała i córkę Fabienne Martę. W latach 2006–2011 jego żoną była Anna Świątczak, z którą ma dwie córki: Etiennette Annę i Vivienne Viennę.