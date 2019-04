Stallone pokazuje sielankowe zdjęcie z planu „Rambo 5”. Uprzedza: To cisza przed burzą

Na Instagrama aktora trafiło właśnie wspólne zdjęcie Stallone'a z 26-letnią aktorką Yvette Monreal. Widzimy na nim uśmiechniętą parę jeźdźców: filmowego Johna Rambo i jego adoptowaną córkę Gabrielle. Z opisu dołączonego do zdjęcia dowiadujemy się, że jest to jednak „cisza i spokój przed gwałtowną burzą”. To ostatnie słowo Amerykanin pisze samymi wielkimi literami, sugerując sporą dawkę akcji w najnowszej odsłonie filmu o Rambo.

Postać Johna Rambo – weterana wojny w Wietnamie, pojawiła się na ekranach kin dzięki thrillerowi akcji z 1982 roku, zatytułowanemu „Pierwsza krew”. Była to produkcja oparta na powieści Davida Morella pod tym samym tytułem. Piąta część filmowej serii z tym bohaterem nosić będzie tytuł „Rambo V: Ostatnia krew” i ma definitywnie zamknąć historię Johna Rambo.

Ostatnia cześć Rambo ma trafić do kin 20 września tego roku. Opowie o podróży głównego bohatera do Meksyku, w poszukiwaniu porwanej przez kartel córki przyjaciela, wspomnianej Gabrielle, granej przez Yvette.

