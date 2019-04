Coachella 2019. Jessica Mercedes, Maffashion, Deynn... Polskie celebrytki chwalą się zdjęciami z festiwalu

Coachella

Coachella Valley Music and Arts Festival to coroczny festiwal muzyki i sztuki, odbywający się w Empire Polo Club, Indio, Kalifornia. Wydarzenie to skupia pasjonatów różnej muzyki od rocka po elektronikę. Na całym terenie rozmieszczonych jest kilka scen (Coachella Stage, Outdoor Theatre, Gobi Tent, Mojave Tent, i Sahara Tent, Oasis Dome, Yuma Stage), na których na żywo grana jest muzyka. Korzenie festiwalu wywodzą się z koncertu zespołu Pearl Jam, który odbył się w 1993 roku w Empire Polo Club, w czasie bojkotu miejsc kontrolowanych przez Ticketmaster.