Jessica Chastain krytykuję „Grę o tron”. „Gwałt nie jest narzędziem do tego, by...”

Uwaga, tekst zawiera spoilery dotyczące 4. odcinka 8. sezonu.

Poszło o scenę, w której Sansa Stark (Sophie Turner) rozmawia z Ogarem. Córka Neda Starka wspomina swoje traumatyczne doświadczenia – przemoc seksualną i fizyczną, której doświadczyła ze strony Ramsaya Boltona. Przekonuje przy tym, że właśnie te doświadczenie uczyniły ją silniejszą osobą i doprowadziły do miejsca, w którym obecnie jest. – Bez Littlefingera, Ramsaya i reszty do śmierci pozostałabym ptaszyną – mówi.

Z takim formowaniem kobiecej bohaterki nie zgadza się Jessica Chastain. Aktorka, która wspólnie z Sophie Truner występuje w filmie „X-Men: Mroczna Phoenix” , dała wyraz swojemu niezadowoleniu we wpisie na Twitterze. „Gwałt nie jest narzędziem do tego, by uczynić postać silniejszą. Kobieta nie musi być wiktymizowana, by mogła przerodzić się w motyla. 'Ptaszyna' zawsze była Feniksem. Siłę zawdzięcza od początku sobie. Sobie i tylko sobie” – skomentowała gwiazda.

