Brad Pitt i Jennifer Aniston wrócili do siebie? Aktor skomentował plotki

Jennifer Aniston i Brad Pitt byli uznawani za jedną z najgorętszych par przełomu wieków. Aktorzy pobrali się 29 lipca 2000 roku i przez kilka lat uchodzili za idealne małżeństwo. Wszystko zmieniło się 6 stycznia 2005 roku, kiedy to Aniston i Pitt ogłosili separację. Nawet po tym widywani byli razem, ale związku nie udało się już ponownie scementować – w październiku nastąpił rozwód.

Sprawie nie pomógł romans Brada Pitta z jego późniejszą żoną – Angeliną Jolie, którą poznał na planie filmu Pan i Pani Smith. Także Aniston od tamtej pory wchodziła w różne związki. Zarówno ona, jak i ona nie zaznali szczęścia na dłużej. Aktorka w lutym 2018 roku ogłosiła separację z ówczesnym mężem, Justinem Theroux, a w kwietniu 2019 roku Brad Pitt rozwiódł się z Angeliną Jolie.

W ostatnim czasie 55-letni aktor widziany był na okrągłych, 50. urodzinach swojej byłej żony. To wystarczyło, by powstały plotki, że to właśnie w ramionach Jennifer Aniston szuka pocieszenia po rozstaniu z Jolie. Wprost postanowił go o to zapytać jeden z paparazzo. Brad Pitt zbył go, odpowiadając: „O mój Boże” , po czym wsiadł do auta, życząc fotografowi miłego dnia. czy taka reakcja utnie spekulacje?

