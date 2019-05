Plejada gwiazd na premierze filmu „Once Upon a Time in Hollywood” w reżyserii Quentina Tarantino

We wtorek odbyła się jedna z głośniejszych i najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. W Cannes pokazano film Quentina Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood”. Jak prezentowała się obsada na czerwonym dywanie?