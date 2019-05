Leonardo DiCaprio „zrujnował” ślub Joe Jonasa i Sophie Turner. Co zrobił?

Zaślubiny, które do ostatniej chwili były trzymane w tajemnicy, zorganizowano dwie godziny po zakończeniu Billboard Music Awards. Na gali pojawił się przyszły pan młody z braćmi tworzącymi zespół Jonas Brothers, by wykonać tam ich najnowszy singiel „Sucker”. Muzykom towarzyszyła Turner, Priyanka Chopra oraz Danielle Jonas. Ślub, który miał miejsce 1 maja, stanowił przypieczętowanie trzyletniej znajomości Turner i Jonas. Para była zaręczona od października 2017 roku.

Informacja o ślubie gwiazdy „Gry o tron” i popularnego muzyka szybko obiegła światowe media. Wszystko za sprawą materiałów, jakie znalazły się w mediach społecznościowych. Serwis E! udostępnił nagranie, na którym widzimy Sophie Turner w białej sukni oraz Joe Jonasa w szarym garniturze. W roli mistrza ceremonii wystąpił mężczyzna przebrany za... Elvisa Presley'a.

Teraz okazuje się, że nie bez winy w całej sprawie byli sami goście. Joe Jonas nie ukrywał, że jednym z głównych „winowajców” jest Leonardo DiCaprio. Pan młody opowiedział o tym w brytyjskiej audycji „Capital Breakfast with Roman Kemp” . – Diplo (Leonardo DiCaprio – red.) to zrobił. Tak, zniszczył to. Kocham go, ale on kocha Instagram bardziej niż 13-latka – żartował Jonas. – Wrzuca posty co pięć sekund. Dosłownie dał live stream z filtrem twarzy psa – relacjonował – Śmialiśmy się z tego po prostu. Spodobało nam się to i wydało bardzo zabawne – stwierdził muzyk.

