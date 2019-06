Memy po prezentacji gry Cyberpunk 2077. Keanu Reeves całkowicie podbił internet

Jeszcze przed targami E3 i prezentacją gry Cyberpunk 2077 była to dla wielu osób - z różnych powodów, niekoniecznie związanych z kinem - postać kultowa. W tym tygodniu szał na punkcie aktora znanego z „Matrixów” czy filmów z Johnem Wickiem przekroczył jednak wszelkie granice. Kiedy jeszcze Keanu Reeves na okrzyk z publiki, że jest wspaniały („you are breathtaking”) odpowiedział zwrotnym komplementem, pękła tama memów.

Dodajcie sobie do tego jego liczne ciepłe i zabawne wywiady, skromność, miłość do psów, i samotniczy tryb życia. Dodajcie role prawdziwych twardzieli i płatnych zabójców. Dodajcie zamiłowanie do gier i występ na E3, a być może otrzymacie jakąś cząstkę odpowiedzi na pytanie o niezwykłą popularność tego aktora. Co jeszcze może zrobić Keanu, by zyskać większą miłość internautów? Może pojawić się w którymś z filmów MCU?