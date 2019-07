Tomasz Kot i The Chemical Brothers. Polski aktor „pojawił się” na Glastonbury

Najbardziej rozpoznawalny na świecie polski aktor? Pewnie niedługo, jeśli już nie teraz, będzie można śmiało odpowiedzieć: Tomasz Kot. Po „Zimnej wojnie”, która zgarnęła trzy nominacje do Oscara, jego kariera nabrała tempa, a ostatnio aktor wystąpił w nietypowej roli: jego twarz została wykorzystana przez grupę The Chemical Brothers do wizualizacji.