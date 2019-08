Joanna Moro jest w ciąży. „Rodzina wkrótce się powiększy”

„Kochani, wiele osób zadaje mi pytanie, czy to prawda, że spodziewam się dziecka. Aby uniknąć wszelkich niedomówień, pragnę Was poinformować i jednocześnie potwierdzić, że jestem w trzeciej ciąży. Czuje się doskonale, jesteśmy zdrowi, cieszymy się, że rodzina wkrótce się powiększy. Na ten moment mogę tylko tyle zdradzić, bowiem chciałabym zachować dla siebie i moich najbliższych trochę prywatności w tak ważnym dla nas czasie. Pozdrawiam Was wakacyjnie... P.S. Zdjęcie zrobione miesiąc temu nad moim kochanym Bałtykiem” – napisała Joanna Moro na Instagramie.

Po kilkunastu godzinach od opublikowania informacji o ciąży, aktorka podziękowała za spływające do niej gratulacje i życzenia. „Kochani, dziękuje Wam bardzo za wszystkie życzenia, oby się spełniły. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie z moich rodzinnych stron. Kąpie się codziennie w Wilii, zajadam pyszności mamusi i plotkuje sobie z cioteczkami!!! Czyli korzystam z uroków ciąży i spokoju tutejszych terenów!!!” – napisała.

Internauci byli zachwyceni. „Gratulacje”, „Jest pani piękną kobietą”, „Dużo zdrowia” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych.

