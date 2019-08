Rafał Zawierucha o reakcji na hejt, Mayi Hawke i pierogach w LA. „Zajadaliśmy się!”

Czy po zagraniu u Quentina Tarantino polski aktor może osiągnąć w swoim zawodzie jeszcze coś więcej? Rafał Zawierucha uważa, że jego kariera nie musi skończyć się na roli Romana Polańskiego. Przyznaje jednak, że jest gotowy na mniej głośne projekty. – To jest cudowne w tym zawodzie, że dzisiaj możesz pracować z Quentinem Tarantino, a jutro z debiutantem, który mówi: Słuchaj, chciałbym, żebyś zagrał u mnie w filmie – stwierdził.

Odpowiedział też na pytanie o zazdrość i hejt, które spotkały go po tak niespodziewanym sukcesie. – Nawet nie czytam takich rzeczy. Wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś potrzebuje wylać z siebie jakieś negatywne emocje i to jest jego sposób ekspresji, to ma do tego prawo, ale po co ja mam to przejmować? – mówił. W rozmowie z Filmawką przypomniał, że nie urodził się w rodzinie milionerów i nie podano mu wszystkiego na tacy.

Przy okazji rozmowy o rodzinie pochwalił się, że w Los Angeles nie zrezygnował z popisowego dania swojej mamy. – Tak, na moje urodziny zamówiłem pierogi i zajadaliśmy się! – mówił. Miał też szansę na przybliżenie polskim fanom jednej z ciekawszych aktorek młodego pokolenia, córki Umy Thurman i Ethana Hawke'a. – Spotkaliśmy się tylko parę raz na planie. Maya ma w sobie niezwykłą energię, byłem zachwycony nią w filmie. Ma mocny charakter, ale jednocześnie jest bardzo otwarta, kontaktowa – opisywał aktorkę Zawierucha.

