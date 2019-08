Charlize Theron pokazała transpłciową córkę. „Mając trzy lata powiedziała, że nie jest chłopcem”

Charlize Theron wychowuje dwójkę dzieci: 3-letnią August i 7-letnią transpłciową córkę o imieniu Jackson. Aktorka rzadko publikuje zdjęcia dotyczące swojego prywatnego życia, ale teraz postanowiła pokazać światu fotografię starszej córki. Na zdjęciu widać jak ubrane w czerwoną sukienkę dziecko zrywa z drzewa jabłka.

„Nie jestem chłopcem”

Aktorka na pewnym etapie swojego życia postanowiła adoptować dziecko. Chciała zapewnić mu lepsze warunki do dorastania niż sama miała. Przyjęła do swojej rodziny chłopca o imieniu Jackson. Jednak jak się okazało po latach, Jackson utożsamia się z inną płcią niż wskazują na to biologiczne cechy. Dziecko nosi spódniczki i sukienki. Aktorka w jednym z wywiadów przyznała, że traktuje Jacksona jako dziewczynkę.

– Myślałam, że ona jest chłopcem – powiedziała Charlize. – Wszystko się zmieniło, gdy spojrzała na mnie, kiedy powiedziała trzy lata i powiedziała: „Nie jestem chłopcem”. Mam więc dwie piękne córki i jak każdy rodzic chcę je chronić i pomagać im się rozwijać – stwierdziła. Aktorka dodała, że „nie może decydować, kim jej dzieci chcą być”. Co więcej, jako rodzic „musi im zapewnić wszystko, by mogły się realizować”.

Trudne dzieciństwo Charlize Theron

Charlize Theron wychowywała się w Republice Południowej Afryki w rodzinie, której daleko było do ideału. Jej ojciec nadużywał alkoholu i stosował przemoc wobec bliskich. Gdy Charlize miała 15 lat, jej matka zastrzeliła swojego oprawcę w akcie samoobrony. W wielu wywiadach aktorka opowiadała o swoim trudnym dzieciństwie. Często także podkreśla silną więź łączącą ją z matką. Charlize Theron twierdzi, że to właśnie matkę traktuje jako wzór do naśladowania, ponieważ zawsze liczyła na siebie i potrafiła sobie poradzić z każdym problemem.