Kate Moss przyprowadziła na pokaz córkę. 16-latka przypomina słynną matkę?

16-letnia córka Kate Moss idzie w ślady sławnej matki. Supermodelka dba z kolei, by zainteresowanie wokół Lili Grace nie słabło. W weekend obie panie pojawiły się na New York Fashion Week. Podobne do siebie?

Galeria:

Kate Moss i Lila Moss 45-letnia ikona modelingu i jej córka zostały sfotografowane w Lincoln Center, gdzie z pierwszego rzędu podziwiały pokaz marki Longchamp. Obie postawiły na monochromatyczne stylizacji – Kate Moss ubrała się od stóp do głów w czerń, natomiast Lila Grace Moss-Hack miała na sobie miętowy komplet. W ubiegłym roku Lila Grace wystąpiła w kampanii Marc Jacobs Beauty. Od niedawna jest modelką w agencji swojej matki. W listopadzie 2018 roku Lila pojawiła się też na okładce magazynu „Dazed” , należącego do jej ojca Jeffersona Hacka. Marc Jacobs pisał o Lili, że poznał ją w 2008 roku, kiedy spotkał się z nią i jej matką podczas wakacji na Ibizie. „W wieku zaledwie 6 lat było widać jej silny charakter i piękno” – podkreślił. W ostatnim wywiadzie Lila Moss przyznała, że była od małego zainteresowana modelingiem. – Być może zawsze uważałam to za ciekawe, ponieważ widziałam tę branżę od kiedy byłam małą dziewczynką – tłumaczyła. – Kiedy po raz pierwszy brałam udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, pomyślałam, że tak, podoba mi się to i chcę się w to zaangażować – dodała. Czytaj także:

Zamieszkaj obok Kate Moss i Jude'a Law. Zapomniany dom w sąsiedztwie wielkich gwiazd