Niecodzienny wywiad. Brad Pitt wcielił się w dziennikarza. Rozmawiał z astronautą z ISS

Na oficjalnym kanale youtubowym NASA pojawił się dwudziestominutowy wywiad, w którym gwiazda Hollywood Brad Pitt zadaje pytania Nick'owi Hague, astronaucie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest to połączenie akcji promocyjnej filmu Ad Astra, którego polska premiera przypada na 20 września. Wywiad ma także charakter edukacyjny. Z rozmowy można dowiedzieć się wielu tajników życia na ISS.

– Teraz, kiedy w końcu mamy połączenie, czas, żeby pogadać o mnie – rozpoczął Brad Pitt. Słowa wywołały śmiech w legendarnym centrum kontroli lotów kosmicznych NASA.

Po rozluźniającym atmosferę wstępie, aktor zaczął zadawać dociekliwe pytania, które miały za zadanie nieco odczarować pracę astronautów i pokazać ich z ludzkiej strony.

– Jak radzicie sobie z zachowaniem ziemskiego rytmu dobowego, jeśli widzicie 16 wschodów i zachodów słońca dziennie? – pytał aktor.

– Staramy się żyć w ziemskim rytmie dobowym. Aby było to możliwe, używamy różnych przyrządów i technik. Stosujemy osłony i lampy, które pozwalają na generowanie światła o różnym natężeniu. O poranku świecą one na jasnoniebiesko, wraz z cyklem dobowym na ziemi i biegiem dnia, światło staje się coraz cieplejsze, aż wieczorem przechodzi do barw żółtych. – tłumaczył Nick Hague astronauta z ISS. – Na stacji działamy według czasu Greenwich. Pozwala nam normalizację, która niezbędna jest, gdy centra dowodzenia znajdują się w Houston, Alabamie, Niemczech, Japonii i Kanadzie. Wszystkie z nich operują według tego samego czasu – dodał astronauta.

– Czy w takim razie macie nocną zmianę? – dopytywał aktor. – pracujemy po 12 godzin. Wstajemy około 7.30 i kończymy pracę o 19.30. Tak, mamy też nocną zmianę. Na Ziemi stację kontroluje ogromny zespół, który zarządza 95 proc. tego, co dzieje się na ISS. Ta praca toczy się 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu – wyjaśnił astronauta. – Dzięki tej współpracy, udałe nam się obsługiwać tę stację już od dwóch dekad – dodał.

Eksperymenta naukowe i prace serwisowe

Jednym z pytań aktora dotyczyło codziennych obowiązków załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. – Na co dzień każdy z nas zajmuje się różnego rodzaju eksperymentami naukowymi i badaniami. Do naszych obowiązków należy także przeprowadzanie prac serwisowych i napraw, które są niezbędne do dalszego funkcjonowania stacji – powiedział Hague. – pracujemy np. nad wytworzeniem nowego rodzaju gumy, która w przyszłości mogłaby być wykorzystywana do produkcji opon. Z drugiej strony pracowaliśmy nad modyfikacją genów, które mogłyby się przyczynić m.in. do leczenia raka czy choroby Alzheimera – dodał.

– 200 dni w kosmosie to wspaniałe doświadczenie, ale na pewno także obciążające psychicznie. Jak radzicie sobie np. z tęsknotą za najbliższymi? – pytał Pitt.

– Rozłąka za rodziną i przyjaciółmi to wielkie wyzwanie. Jednym z luksusów pracy na orbicie ziemskiej jest duża możliwość kontaktu z Ziemią. Możemy wykonać rozmowy telefoniczne. W każdy weekend mogę także odbyć wideokonferencję ze swoimi dziećmi i po prostu dowiedzieć się co u nich słychać. Dzielę się z nimi także swoim doświadczeniami z Kosmosu – tłumaczył astronauta.