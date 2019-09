Nie żyje masażysta, który oskarżał Kevina Spaceya o molestowanie

Tożsamość oskarżyciela została ukryta ze względu na jego dobro. Mężczyzna określany był przez amerykańskie media jako John Doe – imieniem i nazwiskiem używanym w przypadku osób, których prawdziwe personalia są utajnione. We wrześniu 2018 roku mężczyzna złożył pozew przeciwko Kevinowi Spaceyowi. Twierdził, że dwa lata wcześniej padł ofiarą molestowania ze strony aktora podczas prywatnych sesji masażu w rezydencji Spaceya w Malibu. Gwiazdor miał zmusić go dwukrotnie do dotknięcia swoich genitaliów.

W maju sąd federalny w Kalifornii nadał sprawie bieg, mimo zastrzeżeń prawników Kevina Spaceya, którzy podnosili argument, że przed aktorem utajniono tożsamość oskarżyciela. 11 września przedstawiciele aktora w sądzie zostali poinformowani o śmierci powoda. „The Hollywood Reporter” podkreśla, że nie musi to oznaczać końca sprawy – mogą ją kontynuować spadkobiercy mężczyzny. Problemem może być jednak żądanie zachowania jego anonimowości.

Wycofany pozew

W lipcu tego roku pozytywnie dla aktora zakończyła się inna sprawa, kiedy to prokurator stanu Massachusetts wycofał oskarżenie kryminalne skierowane pod adresem Kevina Spaceya. Chodziło o rzekome molestowanie seksualne 18-letniego mężczyzny w barze na wyspie Nantucket w 2016 roku. Domniemany pokrzywdzony wycofał pozew.