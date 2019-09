Kim Kardashian otwarcie o swojej chorobie. „Nie byłam w stanie nawet wziąć do ręki szczoteczki”

O swoich początkach zmagań z chorobą Kim Kardashian poinformowała w poście na stronie Poosh prowadzonej przez jej siostrę Kourtney. Gwiazda wyznała, że zmaga się z łuszczycą od 13 lat. „Kiedy miałam 25 lat, nastąpił pierwszy epizod. Złapałam zwykłe przeziębienie, a ponieważ łuszczyca jest chorobą autoimmunologiczną, to ją wyzwoliło. Miałam ją wszędzie – na całym brzuchu i nogach. Na szczęście dla mnie, mój ówczesny sąsiad był dermatologiem. Pokazałam mu to, a on zaprosił mnie do gabinetu, gdzie podał mi kortyzon” – wspomina Kim Kardashian. Jak wyjaśnia, po tym zdarzeniu miała spokój z chorobą na około pięć lat.

Celebrytka przyznaje, że po 30-tce z łuszczycą zaczęła zmagać się już regularnie – ogniska choroby pojawiają się na jej nogach, twarzy, ale też brzuchu. To jednak nie koniec. „Pewnej nocy obudziłam się, żeby skorzystać z telefonu i fizycznie nie byłam w stanie go podnieść. Pomyślałam, że to dziwne, ale że może po prostu spałam przyciskając ręce, a byłam tak zmęczona, że zrezygnowałam ze sprawdzania telefonu. Zasnęłam ponownie. Gdy obudziłam się rano, nadal nie mogłam go podnieść. Zaczęłam wariować – nie byłam w stanie nawet wziąć do ręki szczoteczki do zębów – tak bardzo bolały mnie ręce” – opisuje Kardashian. Jak podkreśla, początkowo sądziła, że objawy były wynikiem intensywnego treningu rąk, który wykonała poprzedniego dnia. „Minął kolejny dzień, trochę się rozruszałam, ale nadal czułam ból od środka. Czułam to w kościach” – wspomina Kim.

W końcu gwiazda udała się do lekarza, który zaczął podejrzewać reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń. Diagnoza jednak nie sprawdziła się. Po trzech dniach i kolejnych badaniach okazało się, że celebrytka cierpi na łuszczycowe zapalenie stawów. Teraz postanowiła opowiedzieć o tym szerzej, by uświadomić innych chorych i dodać im pewności siebie.