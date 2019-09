Joanna Racewicz oburzona publikacjami o Agnieszce Woźniak-Starak. „Dopóki będą ludzie gotowi oglądać cudzą rozpacz...”

„Agnieszka w drodze na premierę ostatniego filmu Piotra” , „Łzy wzruszenia podczas projekcji” - to relacje z obecności Agnieszki Woźniak-Starak oraz rodziny jej męża na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W wielu portalach pojawiły się też galerie intymnych zdjęć pokazujących, jak bliscy Piotra Woźniaka-Staraka przeżywali to wyjście i premierę „Ukrytej Gry” – ostatniego filmu producenta.

Dramat przeżywany na oczach całego kraju

Na publikacje zareagowała Joanna Racewicz, która przed dziewięciu laty straciła męża w katastrofie smoleńskiej i od tej pory boryka się z podobnym niezdrowym zainteresowaniem mediów czy zwykłych ludzi, o czym wcześniej pisała. Dziennikarka zamieściła na Instagramie osobisty wpis, w którym stanęła po stronie Agnieszki Woźniak-Starak.

Racewicz przyznała, że od czasu tragedii na jeziorze Kisajno często myśli o tym, co spotkało dziennikarkę TVN. „Myślę od chwili, gdy świat runął na Jej głowę. Jej i całej Rodziny. O dramacie przeżywanym na oczach kraju, o emocjach pokazywanych we wszystkich mediach, o aparatach fotograficznych wycelowanych prosto w twarz, bez pytania – czy wolno, o komentarzach pisanych bez odrobiny szacunku i wyobraźni. Myślę o żałobie, którą trzeba nosić pod ostrzałem spojrzeń i ocen. Bez znieczulenia (pisownia oryginalna – red.)” – napisała Racewicz.

Dziennikarka przywołała fragmenty relacji z Gdyni, mówiące m.in. o „łzach wzruszenia” Agnieszki Woźniak-Starak, przyznając, że wywołują w niej złość i bezsilność. „Przeżywanie Straty jest piekłem. Piekłem samotności, bo wobec Ostatecznego jesteśmy pojedynczy, choćby przyjaciele trzymali za ręce” – zaznaczyła.

„Jak dźwigać koszmar, gdy nie ma dokąd uciec? Kiedy stygmat wypalony na czole widać z daleka, bo skutecznie oświetla go tysięczny flesz? Odwieczny problem – popytu i podaży. Dopóki będą ludzie gotowi oglądać cudzą rozpacz – tak długo rozpacz będzie zwierzyną, na którą się poluje. Kiedyś były pręgierze i publiczne egzekucje. Teraz wystarczy gazeta. Zdjęcie. I podpis” – skwitowała Joanna Racewicz.

„Przetrwałaś”