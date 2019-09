Ewa Chodakowska pokazała swój apartament w Atenach. Chce spędzać więcej czasu w Grecji

Galeria:

Greckie mieszkanie Ewy Chodakowskiej i Lefterisa Kavoukisa

Ewa Chodakowska pobyt w Atenach zawsze łączy z rodzinnymi spotkaniami z bliskimi ze strony jej męża. – Mam dwóch synów, ale teraz czuję, że mam dwie córki i mam takie córki, które mogłabym sobie tylko wymarzyć. Bardzo je kocham i jesteśmy bardzo blisko – mówi Mariana Kavoukis, teściowa Ewy.

Co jest kluczem do sukcesu Ewy i Lefterisa? – Oni szczerze wierzą w to, co robią. Ewa bez kamer, bez telefonu rozmawia o zdrowym stylu życia, jak być zdrowym. To jej wewnętrzne przekonania. I to jest właśnie jej siła – mówi Stathis Kavoukis, szwagier Ewy.

Teraz gwiazda chce więcej czasu spędzać w Grecji. – Jest to nasz drugi dom, bo przecież mąż jest Grekiem. Dotychczas to było bardzo nie w porządku w stosunku do niego i jego rodziny. W Polsce spędzaliśmy połowę roku, a połowę na wyjazdach i byliśmy bardzo rzadko w Atenach. Myślę, że będziemy chcieli popracować nad równowagą w tym zakresie – powiedziała. Trenerka wpuściła do swojego greckiego mieszkania ekipę Uwaga! TVN, której pokazała wnętrza.

