Nicolas Cage ma zagrać Nicolasa Cage'a. W filmie o Nicolasie Cage'u

Jak podaje serwis „Variety” , Nicolas Cage jest na ostatniej prostej negocjacji z Lionsgate w sprawie produkcji filmu „The Unbearable Weight of Massive Talent” . Aktor miałby nie tylko zagrać samego siebie, ale też współprodukować film za pośrednictwem firmy Saturn Films. Obraz miałby wyreżyserować Tom Gormican na podstawie scenariusza autorstwa Kevina Ettena.

Film opowiada historię aktora Nicolasa Cage'a, który pośród zmagań z brakiem gotówki i wypaleniem zawodowym marzy o roli u Quentina Tarantino. W wolnych chwilach toczy rozmowy ze swoim wcieleniem z lat 90., które sceptycznie podchodzi do jego obecnych dokonań, i usiłuje ułożyć trudne relacje z córką.

Ponieważ jednak wymarzona propozycja wciąż nie nadchodzi, a rachunki opłacić trzeba, gwiazdor przyjmuje ofertę występu na urodzinach miliardera z Meksyku, który jest jego wielkim fanem. Szybko okazuje się, że nie będzie to zwykła chałtura. Zainteresowany kinem miliarder jest bowiem w rzeczywistości królem kartelu narkotykowego, który porwał córkę prezydenta-elekta Meksyku. Do akcji wkracza CIA, które werbuje Cage'a do „roli życia” , jaką jest uratowanie dziewczyny z rąk oprawcy.

„Kiedy robi się gorąco, Cage jest zmuszony stać się czymś w rodzaju miksu swoich najsłynniejszych i najbardziej kultowych postaci, żeby wyplątać się z coraz bardziej niebezpiecznej sytuacji” - zapowiada tajemniczo „Variety” .

Tytuł nadchodzącego projektu Nicolasa Cage'a w wolnym tłumaczeniu to „Nieznośna ciężkość ogromnego talentu” . „The Unbearable Weight of Massive Talent” budzi oczywiste skojarzenia z książką Milana Kundery. Na ile słuszne? Przekonamy się, gdy obraz trafi do kin.

A fanom Nicolasa Cage'a przypominamy w tym czasie, jak wszechstronny to aktor. Pamiętacie przeróbki z „Gry o tron” ? Skoro jest w stanie „zagrać” wszystkie postaci z serialu HBO, z rolą samego siebie z pewnością koncertowo sobie poradzi.

Nicolas Cage jako wszystkie postaci "Gry o tron"

