Tom Hanks otrzymaną od Polaków syrenkę wystawił na aukcji. Jaki ma cel?

Mieszkańcy Bielska-Białej po raz kolejny dopięli swego i zdobyli dla hollywoodzkiej gwiazdy upragniony samochód. Po Fiacie 126p przyszedł czas na zabytkową Syrenę. Wyremontowany pojazd przedstawiono w poniedziałek 2 grudnia. Za akcją ponownie stoi fundacja „Nie wypada nie pomagać”.

– To jest syrenka na pomoc dzieciom. Krzyczymy z Bielska-Białej, że czas bardzo poważnie zainteresować się tematem psychiatrii dziecięcej – ogłaszała Monika Jaskólska z fundacji. Środki ze sprzedaży samochodu trafią bowiem do oddziału psychiatrycznego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Dlaczego samochód pokazano już teraz, choć aukcja ma odbyć się dopiero w przyszłym roku? – Grudzień jest miesiącem, kiedy jest najwięcej stanów depresyjnych, prób samobójczych – wyjaśniała Jaskólska. Aktywistka zwróciła uwagę na dramatyczną sytuację w polskiej psychiatrii dziecięcej. – Brakuje lekarzy, brakuje psychologów, na miejsce na oddziałach czeka się kilka miesięcy – uświadamiała. Akcja z udziałem Toma Hanksa ma pomóc zwrócić uwagę na problemy w tej dziedzinie medycyny.

Tom Hanks pomaga przyjaciołom z Bielska-Białej

Monika Jaskólska w grudniu ubiegłego roku zamieściła na YouTube krótki filmik z udziałem Toma Hanksa. – Nie wypada nie pomagać – mówił aktor i zachęcał do udziału w akcji. – Chciałbym pomóc szpitalowi pediatrycznemu w Bielsku-Białej. Pomogę więc wystawić kolejny samochód na aukcję! Będzie to zabytkowa syrena – dodawał. Z opisu pod nagraniem dowiadywaliśmy się, że chodzi o syrenę produkowaną w latach 1972 do 1983 przez Fabrykę Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Od początku zapowiadano, że auto zostanie wyremontowane przez przyjaciół Hanksa mieszkających w Polsce, a następnie wystawione przez aktora na aukcji.

Maluch dla Toma Hanksa

Samochodowe związki Hanksa z Polską zaczęły się po tym, jak aktor znany m.in. z takich filmów jak „Forrest Gump” czy „Szeregowiec Ryan” w 2016 roku na swoich profilach społecznościowych (m.in. Twitter i Instagram) opublikował zdjęcia z maluchami, które zwróciły jego uwagę w Budapeszcie. „Jestem podekscytowany moim nowym samochodem!” – żartował Hanks, pozując przy zaparkowanych na ulicy Fiatach 126p. Zdjęcia pochodziły z okresu, gdy Hanks kręcił zdjęcia do filmu „Inferno”.

Na pomysł wykorzystania popularności Hanksa i jego nowej miłości wpadli mieszkańcy Bielska-Białej. Znana w mieście aktywistka Monika Jaskólska zorganizowała zbiórkę pieniędzy na malucha, który w założeniu miał być prezentem dla aktora i sposobem na promocję miasta. Zakup pojazdu w listopadzie 2017 roku sfinansował ostatecznie kierowca rajdowy Rafał Sonik, a pieniądze zebrane podczas spontanicznej akcji trafiły na konto bielskiego szpitala.

Czytaj także:

Elizabeth Hanks – córka aktora Toma Hanksa. Czym się zajmuje?Czytaj także:

Ulubione filmy Hanksa, Banderasa czy Zuckerberga. Oto, co najchętniej oglądają sławni ludzie