Nie żyje aktor Danny Aiello. Widzieliście go w „Leonie zawodowcu” i „Ojcu chrzestnym II”

Danny Aiello nie spodziewał się raczej, że będzie mu dane zagrać w ponadczasowych hollywoodzkich produkcjach. Do trzydziestego roku życia służył w wojsku, pracował w zakładzie transportu autobusowego i w roli ochroniarza w klubie Improv. To właśnie tam wypatrzył go dramatopisarz z Broadwayu, który obsadził go w roli głównej. Stamtąd droga do „Ojca chrzestnego II” i kolejnych filmów dla nikomu nieznanego wcześniej Aiello stała już otworem.

Za swoje dokonania na deskach teatrów Aiello nominowany był do nagrody Tony. Równie dobrze radził sobie jednak w filmie, o czym świadczą nominacje do Oscara i Złotego Globa. Wystąpił w takich tytułach, jak „Leon zawodowiec”, „Fort Apache, Bronx”, „Dawno temu w Ameryce”, „Purpurowa róża z Kairu”, „Wpływ księżyca”, „Ruby”, „Rób, co należy”, „Drabina Jakubowa” i „Hudson Hawk”.

