Zac Efron trafił do szpitala. Diagnoza: dur brzuszny

Popularny amerykański aktor Zac Efron w poważnym stanie trafił do szpitala. Gwiazda serii „High School Musical” w czasie swojego pobytu w Papui-Nowej Gwinei zachorowała na dur brzuszny (inaczej tyfus). To choroba, której powikłania potrafią być wyjątkowo groźne, a nierzadko prowadzić nawet do śmierci. Efronem zajęli się lekarze z Australii. Gwiazdora błyskawicznie przetransportowano do szpitala St. Andrews War Memorial Hospital w Brisbane. Po kilku dniach został wypisany z tej placówki i wrócił do USA, by spędzić święta z rodziną.

Co Efron w ogóle robił w tak odległym zakątku świata? Nagrywał swój najnowszy program pod wiele mówiącą nazwą „Killing Zac Efron”. To serial dokumentalny, pokazujący techniki przetrwania w dżungli. Jak się okazuje, najlepszą techniką przetrwania jest zasobny portfel i możliwość leczenia w nowoczesnym szpitalu oddalonym o kilka tysięcy kilometrów od twojej dżungli.

