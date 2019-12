Sharon Stone nie może umówić się na randkę. Poskarżyła się na Twitterze

„Weszłam na profil randkowy Bumble i zobaczyłam, że zablokowali moje konto. Niektórzy użytkownicy zgłaszali je twierdząc, że to nie mogłam być ja! Hej Bumble, czy bycie mną wyklucza? Nie wyrzucajcie mnie ze swojego ula” – pisała Sharon Stone na Twitterze. „Ul” to oczywiście nawiązanie do logotypów aplikacji Bumble, która przedstawia się jako miejsce, w którym każda pszczółka znajdzie swoją parę.

Bumble szybko naprawiło swój błąd i umożliwiło 62-letniej aktorce „powrót do bzyczenia” (czy jakoś tak). „Uwierz nam, ZDECYDOWANIE chcemy cię w swoim ulu” – odpisała Sharon Stone jedna z dyrektorek wykonawczych firmy, Clare O'Connor. Bumble od innych programów randkowych różni się tym, że tutaj wyłącznie kobiety mogą wysłać pierwszą wiadomość. Założycielka i prezeska, Whitney Wolfe Herd, tłumaczy to zmianami wywołanymi przez ruch #MeToo i chęcią wzmocnienia pozycji kobiet.

