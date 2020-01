Brad Pitt nazwał swoje życie prywatne „katastrofą”. Pozazdrościł DiCaprio

Moment szczerości naszedł Pitta chwilę po tym, jak usłyszał o słabnącym zainteresowaniu paparazzi osobą swojego kolegi z planu filmowego. DiCaprio przyznał, że nie jest już tak śledzony, jak kiedyś. – Udawało mi się uciekać przed znacznie większą ilością, co jest super. I spacery, przebywanie na zewnątrz, takie rzeczy też są super – mówił.

– Jestem tobą lekko zawiedziony, po tym, co usłyszałem – odparł na to wszystko Pitt. Aktor żalił się, że jego osoba wciąż wzbudza duże zainteresowanie mediów. – Jestem jak mięso armatnie dla tabloidów – rzucił. – Nie wiem... może to przez to, że moje życie prywatne jest katastrofą. Pewnie tak – mówił.

Gwiazdor podobny komunikat wysłał podczas ceremonii rozdania Złotych Globów, kiedy odbierał nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego. Zażartował wówczas z zainteresowania, jakim media darzą jego sprawy prywatne. – Chciałem przyprowadzić moją mamę, ale nie mogłem. Ponieważ ktokolwiek nie stanie obok mnie, to mówi się od razu, że ze sobą chodzimy. To byłoby niezręczne – żartował.

Brad Pitt w 2005 roku rozstał się z Jennifer Aniston po pięciu latach małżeństwa. Później po kilku latach znajomości ożenił się z Angeliną Jolie w 2014, by zgłosić na separację w 2016 roku. W kwietniu 2019 roku para sfinalizowała swój rozwód.

