Joanna Przetakiewicz zdradziła sekret swojej urody. „Organizm wprowadzam w szczęśliwe wibracje”

Joanna Przetakiewicz ma obecnie 52 lata. Była partnerka Jana Kulczyka i właścicielka marki La Mania zachwyca młodym wyglądem. Na swoim profilu na Instagramie postanowiła zdradzić sekret swojej urody. Joanna Przetakiewicz opublikowała kilka kroków, które podejmuje każdego dnia, aby pięknie wyglądać. Są one podzielone na działania przeznaczone na wieczór oraz na dzień.

„Zmywam dokładnie twarz, czyli nakładam mleczko do demakijażu, wsmarowywuje i zmywam bawełnianą szmatką zimną wodą. Robię delikatny masaż 3 minuty, rollerem mikroigłowym (1 mm). Na to, bawełnianym wacikiem wklepuje tonik z kwasami (ja używam Biologique Recharche lotion P50). Następnie, wklepuje serum z kolagenem lub elastyną. Nakładam krem odżywczy pod oczy (ma mniejsze cząsteczki niż krem do twarzy, dzięki czemu nie powoduje opuchnięć) oraz krem odżywczy lipidowy na całą twarz, szyję i dekolt. Odbudowuje warstwę ochronną skóry” – napisała właścicielka marki La Mania.

Była partnerka Jana Kulczyka podkreśliła również, że „w łóżku obowiązuje zasada 2xR czyli relaks i rozkosz, dlatego stara się pisać sobie kilka miłych rzeczy, które wydarzyły się w ciągu dnia”. „Takich, które powodują, że życie doceniam bardziej. Nawet jeśli są bardzo drobne. To idealny start na dobry sen. Oddycham 5 minut w następujący sposób: 4 sek. wdech. 8 sek. wstrzymanie i 8 sek. wydech. Ale jest jeden warunek: trzeba w trakcie oddychania myśleć o czymś bardzo miłym i przyjemnym. Cały organizm wprowadzić w szczęśliwe wibracje” – wyjaśniła.

Rano Joanna Przetakiewicz wykonuje jeszcze kilka zabiegów urodowych m.in. masaż zamrożonymi balonikami, a także wklepuje w skórę twarzy specjalne serum. „Obiecuję, cała poczujesz się o niebo lepiej! Zadbana, zatroszczona, odświeżona i szczęśliwsza” – zapewniła.

