Jennifer Lopez i Shakira dały popis w trakcie Super Bowl 2020. Zobaczcie ich występ!

Finały Super Bowl to nie tylko wielkie święto futbolu amerykańskiego, ale też ogromne show, na które wyczekują miliony fanów na świecie. Jak co roku, także i podczas 54. edycji nie zabrakło wielkich gwiazd, poruszających momentów i spektakularnych występów.

Show zorganizowane w Hard Rock Stadium w Miami skradły w tym roku dwie wielkie gwiazdy pop – Jennifer Lopez i Shakira. Ich trwający około 12 minut występ stanowił połączenie muzyki, latynoskiej energii i widowiskowej choreografii. Na scenie obok Jennifer Lopez pojawiła się jej 11-letnia córka Emma, która wykonała w towarzystwie dziecięcego chóru fragment jednego z największych hitów swojej mamy, „Let's Get Loud” . Początek występu 11-latki odczytany został jako hołd w kierunku tragicznie zmarłego Kobe'ego Bryanta i jego córki Gianny. Na scenie, podświetlonej w kolorach Los Angeles Lakers, drużyny w której przez lata występował Bryant, pojawił się wielki krzyż.

O symbolice tego momentu przed występem mówiła sama J.Lo. Gwiazda wspominała, że była w trakcie prób, gdy dowiedziała się od swojego narzeczonego Alexa Rodrigueza o wypadku helikoptera z Bryantem na pokładzie. – Byłam zdruzgotana. Sądzę, że każdego to dotyczy, bo przypomina nam o tym jak kruche potrafi być życie i jak bardzo powinniśmy doceniać każdy jego moment – mówiła gwiazda.

Występ Jennifer Lopez i Shakiry wypełniony był ich największymi hitami. Kolumbijka wykonała m.in. „She Wolf”, „Empire” i „Whenever, Wherever” . Ze sceny w Miami wybrzmiały też największe hity Jennifer Lopez – „Jenny From the Block”, „Get Right” and „Waiting for Tonight” . Na finał gwiazdy wykonały wspólnie „Let's Get Loud” i „Waka Waka (This Time for Africa)” . Zobaczcie ich cały występ!

W 54. Super Bowl tryumfował zespół Kansas City Chiefs, pokonując San Francisco 49ers i zostając najlepszą drużyną NFL.

