Kolejna gwiazda „Przyjaciół” założyła konto na Instagramie. Może pobić rekord Jennifer Aniston

Swojego serialowego kolegę powitała na Instagramie Lisa Kudrow, która w serialu „Przyjaciele” grała Phoebe Buffay. „W końcu! Yey! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! Witaj na Instagramie Matthew Perry” – napisała aktorka, publikując zdjęcie z Perrym.

Do tej pory Matthew Perry zebrał prawie 91,2 tysiące obserwujących. Na razie aktor nie podzielił się ze swoimi fanami i znajomymi żadnym zdjęciem. Czy dojdzie do efektu Jennifer Aniston? Przypomnijmy, założenie przez aktorkę konta na Instagramie wywołało tak ogromne zainteresowanie, że doszło do awarii platformy. W ciągu godziny na jej koncie opcję „obserwuj” zaznaczyło ponad 116 tysięcy osób. W niecały jeden dzień Instagram aktorki pobił rekordy popularności – zgromadził 7,3 mln obserwujących. Obecnie Aniston ma prawie 27 mln „lajków” na platformie.

„Przyjaciele” to amerykański serial komediowy o grupie przyjaciół mieszkających na Manhattanie, w Nowym Jorku, wyświetlany w latach 1994-2004. Serial pokazywany był w ponad 100 krajach, a pierwszy odcinek wyemitowano 22 września 1994 roku. Ostatni odcinek w Stanach Zjednoczonych obejrzało 51,1 mln widzów. Podczas dziesięciu lat produkcji otrzymał 7 nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu komediowego, a także Złoty Glob, dwie nagrody Stowarzyszenia Aktorów Filmowych oraz 56 innych nagród i 152 nominacje.

