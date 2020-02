Historia Kingi Rusin sprowokowała wysyp memów. Wyobraźnia internautów nie zna granic!

Galeria:

Kinga Rusin z Adele na imprezie Beyonce i Jay-Z - reakcje internautów

Przypomnijmy, o co chodzi. Tuż po Oscarach, Kinga Rusin zamieściła obszerny wpis na Instagramie. Dziennikarka gościła bowiem na zamkniętej imprezie, której gospodarzami byli Beyoncé‬ i Jay Z, i postanowiła o tym opowiedzieć. Choć w trakcie wieczoru nie można było wykonywać zdjęć, Kinga Rusin znalazła inny sposób, by podzielić się wrażeniami – szczegółowo opisała przyjęcie. Zamieściła też jedną fotografię wykonaną po imprezie – z piosenkarką Adele, z którą – jak przyznała – rozmawiała o butach. Przy okazji publikacji zdjęcia Kinga Rusin skomentowała metamorfozę brytyjskiej gwiazdy. „Adele na zdjęciu po zrzuceniu chyba z 30 kg!” – oceniła.

Skasowany post

Relacją Kingi Rusin zainteresowały się media, które bacznie śledzą metamorfozę Adele. We wtorek 12 lutego wpis ze zdjęciem zniknął z Instagrama dziennikarki. Rusin w osobnym wpisie wyjaśniła, że „nie ma już siły odpisywać każdemu dziennikarzowi z osobna (od Polski po Nową Zelandię i Peru)”.

„Z oczywistych względów, nie będę udzielać wywiadów ani polskim ani zagranicznym mediom na temat opublikowanego przeze mnie w poprzednim poście zdjęcia, które obiegło świat” – czytamy. „Chowam go na razie do archiwum. To było szaleństwo którego nie przewidziałam. Czas odpocząć i trochę się wyspać – w ciągu ostatnich dni spałam raptem parę godzin” – dodała.

W internecie nic nie ginie

W kolejnym wpisie Kinga Rusin przyznała, że ją samą bawią przeróbki, których bohaterką została. „Siedzę przed komputerem w L.A. i zaśmiewam się z memów powstałych na kanwie mojej relacji. Tak, moje przygody były jak z bajki i są wręcz niewiarygodne. Sama mam ochotę te memy tworzyć. Ale najśmieszniejsze jest to, że to co opisałam jest prawdą. Życie tworzy niesamowite scenariusze. Nie wierzycie? Niech będzie, że mi się przyśniło, jeśli oczywiście lepiej się poczujecie” – napisała.

Wśród osób, które nawiązują do hollywoodzkiej przygody Rusin nie brakuje gwiazd. Posty inspirowane jej wpisem zamieściły m.in. Małgorzata Rozenek i Katarzyna Nosowska.

Przy okazji internetowej popularności historii o imprezie w Hollywood, Ewa Stoch zwróciła uwagę na poważny problem.

A tu kolejna pasta na podstawie historii dziennikarki.

Co jeszcze opisała w usuniętym już poście Rusin?

Z relacji dziennikarki wynikało, że twórczyni hitu do bondowskiego „Skyfall” była tylko jedną ze sławnych osób, z którymi Rusin miała okazję wejść w interakcję. Prezenterka wspominała m.in. naukę tańca w wykonaniu Jaya Z. Jak przyznała, cała impreza zorganizowana została tak, by nikt nie zakłócał spokoju jej uczestników. „Tylko około 200 osób, na małej, klubowej przestrzeni, z najlepszą muzyką, z zakazem robienia zdjęć (powyższe to wyjątek poimprezowy). Ulica zamknięta i pilnie strzeżona, wejście kuchennymi drzwiami, żeby nie dało się nikogo sfotografować. Impreza, na której wszyscy mogą się wyluzować i zaszaleć! Każdy dostaje na wejściu... kapcie (nie weszłam w tę opcję) i bawi się bez skrępowania do białego rana” – pisała Rusin.

Dziennikarka zdradziła we wpisie, że poza rozmową z Adele o jej szpilkach, miała okazję poznać Rihannę czy Leonardo DiCaprio. „‪Jay Z‬ uczył mnie układu tanecznego (bezskutecznie bo skomplikowany, ale za to było śmiesznie), ‪Beyoncé‬ patrząc na mój brokatowy, świecący garnitur stwierdziła ze śmiechem że ją przyćmiłam (miała na sobie ciemnogranatową, welurową suknię)”... – można było przeczytać w poście. Uwagę na Polkę miał zwrócić sam Bradley Cooper, który – według relacji Rusin – spędzał wieczór „otoczony wianuszkiem dziewczyn”.

Galeria:

Oscary 2020. Jak wyglądały gwiazdy? Zobacz zdjęcia z ceremonii

To nie koniec przygód dziennikarki. „Charlize Theron zaproponowała mi kawałek pizzy, kiedy z ciekawości zajrzałam do pudełka które niosła (do jedzenia była do wyboru pizza, kawior, ostrygi lub homary). W towarzystwie Lany del Rey był reżyser Jo Jo Rabbit – Taika Waititi, z nim rozmawiałam najdłużej, o jego filmie, który uwielbiam” – wspominała Rusin.

Poza wymienionymi już sławami, na imprezie bawili się także m.in. Margot Robbie, Adriana Lima, Jessica Alba, Reese Whiterspoon‪,‬ Jeff Bezos, Timothee Chalamet, Spike Lee... „Ot, takie zwykłe przyjęcie” – komentowała Kinga Rusin.

Czytaj także:

Kinga Rusin usunęła z Instagrama zdjęcie z Adele. „Nie mam już siły”