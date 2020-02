Selma Blair walczy z chorobą. „Mam wrażenie, że się rozpadam”

Selma Blair w szczerym poście na Instagramie przyznaje, że noce ciągną się dla niej w nieskończoność. „Moje mięśnie na twarzy i szyi są tak spięte, że nie mogę nawet znaleźć sposobu, aby je rozciągnąć. Próbuje od trzech godzin” – pisze. „Ale jeszcze mnie to nie zabiło. Jestem wystarczająco silna, żeby nie zostać pokonaną” – podkreśla. Dalej aktorka wyznaje, że w ubiegłym tygodniu źle postawiła stopę i skręciła kostkę. „To sprawia, że czuje się jeszcze bardziej krucha” – przyznaje.



„Wciąż czuje się samotna, bezbronna i boje się o swoją przyszłość jako samotnej mamy. Nie umieram bardziej niż ktokolwiek inny. Po prostu cierpię. Mam wrażenie, że się rozpadam. Taka jest prawda, którą mogę podzielić się z każdym, kto się tak czuje. To jest po prostu nieszczęśliwe i przerażające. Czuć się źle” – pisze. „Musze wyzdrowieć. Chcę wyzdrowieć. I właściwie nie wiem, co to tak naprawdę znaczy. Przesyłam wam wszystkim uspokajające ciepło. Wszyscy tego potrzebujemy” – kończy post aktorka.

Ujawnienie choroby

Selma Blair to 47-letnia aktorka, gwiazda takich filmów jak „Szkoła uwodzenia” i „Legalna blondynka”. W październiku 2018 roku poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że lekarze po raz pierwszy powiedzieli jej, że cierpi na stwardnienie rozsiane w sierpniu tego samego roku. „Jestem niezdarna, czasami upadam, upuszczam rzeczy, moja pamięć jest mglista – napisała. Blair przyznała, że po tym, jak usłyszała ostateczną diagnozę nieocenionym wsparciem dla niej okazała się rodzina, jej przyjaciele oraz ekipa powstającego dla Netfliksa show. Aktorka ujawniła, że tak naprawdę już od kilku lat zmaga się z objawami choroby. Przyznała, że od dawna czuła, że coś jest nie tak, ale to ignorowała. „Nigdy nie brałam tego na poważnie – dodała. „Prawdopodobnie cierpię na tę nieuleczalną chorobę od co najmniej 15 lat. Teraz czuję ulgę, że się o niej dowiedziałam” – wyjaśniła.

