Jane Fonda mówi „nie” operacjom plastycznym. „Nie mogę udawać, że nie jestem próżna”

Jane Fonda podkreśliła w wywiadzie, że nie zamierza więcej poddawać się operacjom plastycznym i przyznała, że za dużo czasu spędziła na stresowaniu się swoim wyglądem. – Nie mogę udawać, że nie jestem próżna, ale nie będzie już tu więcej żadnych operacji plastycznych – podkreśliła. Aktorka mówiła, że każdego dnia stara się „zaakceptować siebie” , jednak nie zawsze przychodzi jej to z łatwością.

Gwiazda serialu „Grace i Frankie” mówiła także o swojej walce z bulimią, która rozwinęła się u niej, gdy była dzieckiem. Jak mówiła Fonda, nie udało się jej opanować choroby aż do ukończenia 40 roku życia. – Chcę, żeby to było jasne – to była i jest dla mnie długa i ciągła walka – mówiła.

Kiedy Jane Fonda nie jest akurat na planie serialu lub filmu, angażuje się we wszelkie inicjatywy związane z obroną klimatu. Była kilkakrotnie aresztowana po tym, jak protestowała w Waszyngtonie.

