Harrison Ford potwierdza. Powstaje piąty film z serii „Indiana Jones”

– Nie mogę zaprzeczyć, że to się dzieje – powiedział Harrison Ford, pytany przez Ellen DeGeneres, czy powstaje kolejny film o przygodach Indiany Jonesa. – Więc to się dzieje – odpowiedziała prowadząca. – Tak, to się dzieje – potwierdził Ford. – Będzie fajnie. Jestem podekscytowany. Tworzenie ich to świetna zabawa – mówił.

Ostatnim filmem z serii był „Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki” z 2008 roku, który pojawił się prawie 20 lat po trzeciej części. Pierwszym filmem o bohaterze był obraz „Poszukiwacze zaginionej Arki” (1981), drugim „Indiana Jones i Świątynia Zagłady” (1984), a trzecim „Indiana Jones i ostatnia krucjata” (1989).

W rozmowie z CBS Ford odnosząc się do swojej kultowej roli przyznał, że czuje się odpowiedzialny za każdym razem, gdy wciela się w Jonesa. – Czuje się zobowiązany do tego, aby upewnić się, że nasze wysiłki są tak ambitne, jak wtedy, gdy zaczynaliśmy – podkreślił.

Indiana Jones to postać wykreowana przez George'a Lucasa. Jest archeologiem i poszukiwaczem przygód, a jego atrybutami są fedora, bicz, skórzana kurtka i rewolwer. Wszystkie cztery pełnometrażowe filmy o przygodach Indiany Jonesa wyreżyserowane zostały przez Stevena Spielberga, a w tytułową rolę wcielił się Harrison Ford.

Czytaj także:

Jane Fonda mówi „nie” operacjom plastycznym. „Nie mogę udawać, że nie jestem próżna”