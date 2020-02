Złodziej z nożem napadł Harry'ego Stylesa. Do ataku doszło w Walentynki

Z doniesień brytyjskich mediów wynika, że Harry Styles spędzał walentynkowy wieczór z przyjaciółmi. W pewnym momencie piosenkarz został napadnięty przez uzbrojonego w nóż napastnika. Złodziej zmusił go do oddania mu pieniędzy. Jak podaje „Mirror” , do zdarzenia doszło w pobliżu Hampstead Heath w Londynie. 26-letni muzyk nie został ranny, ale atak miał wywołać u niego szok.

Fakt, że w walentynkową noc doszło do napadu z użyciem noża, potwierdził Scotland Yard. Nie podano jednak tożsamości ofiary. „Zgłoszono, że mężczyzna po 20-tce zbliżył się do innego mężczyzny i groził mu nożem. Ofiara nie została ranna, choć obrabowano ją” - czytamy w oświadczeniu służb.

„The Telegraph” przypomina, że to nie pierwszy raz, gdy były wokalista One Direction znalazł się w niebezpiecznej sytuacji. W minionym roku za stalkowanie Harry'ego Stylesa skazany został 26-letni bezdomny mężczyzna. Pablo Tarazaga-Orero dostał zakaz zbliżania się do muzyka na mniej niż 250 metrów po tym jak nękał Stylesa i spał przez kilka miesięcy pod jego domem.

