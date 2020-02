Al Pacino i jego młodsza o 36 lat partnerka rozstali się. „Jest stary i nie lubi wydawać pieniędzy”

Po tym, jak Al Pacino pojawił się sam na gali wręczenia Oscarów, w mediach nie brakowało plotek, że to oznacza koniec związku 79-letniego aktora z jego młodszą o 36 lat partnerką. W końcu spekulacje ucięła sama zainteresowana, która udzieliła wywiadu izraelskiemu magazynowi „LaIsha” .

Meital Dohan nie tylko potwierdziła rozstanie, ale też opowiedziała o powodach. Okazuje się, że jedną z przyczyn zakończenia znajomości była różnica wieku. – Ciężko jest być z tak starym mężczyzną, nawet jeśli to Al Pacino. Różnica wieku jest trudna, tak. Próbowałam temu zaprzeczać, ale on jest już starszym człowiekiem, szczerze mówiąc. Nawet mimo mojej miłości, to nie przetrwało – opowiadała Dohan.

Zostaną przyjaciółmi?

Pytana o to, czy Al Pacino obsypywał ją prezentami, Dohan wyśmiała taką sugestię. – On jedynie kupował mi kwiaty. Nie wiem, jak to uprzejmie powiedzieć, ale on nie lubił wydawać pieniędzy – stwierdziła Dohan. Niezależnie od wytknięcia byłemu partnerowi wieku i skąpstwa, izraelska aktorka wyraziła nadzieję, że on i Al Pacino „pozostaną przyjaciółmi” .

