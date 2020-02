Aktor znany z „Azja Express” wyznaje, dlaczego trafił do szpitala. Pokazał, jak zmieniła go choroba

Leszek Stanek to popularny aktor teatralny, wokalista, a także tancerz i choreograf. Szerszej publiczności jest znany z udziału w programie „Azja Express”. Na Instagramie obserwuje go ponad 85 tysięcy fanów.

Na początku stycznia Stanek wyjawił, że trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację. Opublikował także zdjęcie ze szpitalnego łóżka.

„ Często dopiero w chwili kiedy dotknie nas jakaś tragedia to wtedy weryfikujemy swoje życie na nowo i tym oto sposobem jedne sprawy stają się bardziej a inne mniej istotne. Jestem wkurzony i owszem ze teraz będę musiał odpuścić kilka rzeczy, ze opóźnią się moje projekty zawodowe a inne będę musiał pogrzebać w pamięci. Jestem wkurzony że straciłem na wadze i ze nie pochodzę w najbliższym czasie na treningi. Ale jestem szczęśliwy że mogę w końcu napić się wody. Tak kochani napić się wody ” – pisał wtedy do swoich fanów nie zdradzając jednak, co mu dolegało. – „Nie dostrzegamy i nie doceniamy wielu sytuacji, rzeczy, ludzi aż do momentu.... Kiedy już nie ma czego dostrzegać i doceniać” – dodał.

Po kilku tygodniach pokazał też swoje zdjęcie przed i po pobycie w szpitalu. „Instagram to nie tylko miejsce na piękno i szczęście, bo żadne życie nie składa się jedynie z tych dwóch składowych” – napisał. „Dlatego postanowiłem pokazać te dwa zdjęcia (…) Różnica między fotami to światło (preset jest ten sam) i... związek chorobotwórczy oraz czas (2,5tyg -11kg) Pokazuje różnicę z „przed i po” szpitalnych przejściach – napisał.

Choroba Leszka Stanka

W końcu, w wywiadzie udzielonym Agnieszce Jastrzębskiej dla „Dzień Dobry TVN” aktor wyjawił co mu dolegało. Do szpitala trafił, bo cierpiał na silne bóle brzucha. Badania wykazały, że ma niedrożność jelit spowodowaną zrostami po poprzednich operacjach. Konieczna była błyskawiczna operacja.

- Kiedy trafiłem na stół operacyjny, to już było zagrożenie sepsą i dosyć poważne zagrożenie życia. W ogromnych bólach, jeszcze przed narkozą musiałem wyrazić zgodę na operację i tam były takie klauzule, jak skrócenie jelita, wycięcie jelita, zrobienie stomii, co dla mnie jest niewyobrażalne – przyznał w wywiadzie. – Z tej sytuacji wyszło coś dobrego. Ludzie zaczęli się otwierać i pisać, że są w szpitalu. Dzieląc wspólnie jeden problem, mogliśmy się wspierać i efekty tego widać do dzisiaj, i bardzo się z tego cieszę – dodał.

Swoje doświadczenia z leczenia Stanek chce wykorzystać w działaniach podejmowanych przez jego fundację pomagającą osobom zmagającą się z chorobami nowotworowymi i nie tylko.

