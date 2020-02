Małgorzata Kożuchowska miała kolizję w centrum Warszawy. Są zdjęcia

Zdjęcia udostępnił na Facebooku profil Wawa Hot News 24. Podano, że w centrum Warszawy we wtorek wieczorem, tuż po godzinie 22:00, doszło do kolizji z udziałem „znanej aktorki Małgorzaty K”. . „Zderzyły się Jaguar (należący do znanej aktorki Małgorzaty K) i Mercedes” – podano. Na szczęście nikomu nic się nie stało. „Uszkodzonych zostało kilka słupków oddzielających chodnik od jezdni” – czytamy dalej.

Więcej o samej kolizji pisze portal Plejada.pl. Dziennikarze rozmawiali z podkomisarzem Rafałem Retmaniakiem z Komendy Stołecznej Policji. – O 22:55 na skrzyżowaniu Placu Trzech Krzyży i Książęcej zderzyły się dwa samochody osobowe. Był to Jaguar i Mercedes. Nikomu nic się nie stało. Kierowczyni z Jaguara została ukarana mandatem karnym w wysokości 450 zł i 6 punktów karnych zostało przypisanych do jej ewidencji – przekazał.

Czytaj także:

Horodyńska o koronawirusie: W Polsce trochę przesadzają