W sieci pojawiły się zdjęcia z planu „The Prom” Netfliksa. A na nich odmienione Meryl Streep i Nicole Kidman

Dwie laureatki Oscara – Nicole Kidman za rolę Virginii Woolf w filmie „Godziny” i Meryl Streep, która łącznie otrzymała 21 nominacji do Oscara i otrzymała trzy ( „Sprawa Kramerów” , „Wybór Zofii” , „Żelazna Dama” ), ponownie spotkały się na planie. Tym razem jest to film „The Prom” , filmowa wersja broadwayowskiego musicalu, który otrzymał siedem nominacji do nagród Tony. Meryl Streep wcieli się w rolę Dee Dee Allen, natomiast Nicole Kidman zagra Angie Dickinson. W sieci oglądać możemy już pierwsze zdjęcia zza kulis produkcji filmu.

Reżyserem obrazu jest Ryan Murphy, znany z produkcji takich jak „American Horror Story” , „Pose” , „Glee” , „Wybory paytona Hobarta” czy „Konflikt” . W filmie oprócz dwóch legendarnych aktorek zagrają także m.in.: Ariana Grande, Awkwafina, James Corden czy Andrew Rannells. Film ma zadebiutować na Netfliksie jeszcze w 2020 roku.

„The Prom” opowiadał będzie historię licealistki i lesbijki ze stanu Indiana, która chce zabrać swoją dziewczynę na bal, jednak spotyka się z odmową szkoły. W walce z niesprawiedliwością pomaga jej czterech aktorów z Broadwayu, którzy rozpaczają nad swoją utraconą sławą.

