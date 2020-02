Wyciekły zdjęcia zza kulis nowego filmu Ridleya Scotta. Driver i Affleck są nie do poznania

Scenariusz do filmu napisali Ben Affleck, Matt Damon i Nicole Holofcener na podstawie książki „The Last Duel: A True Story of Trial Combat in Medieval France” autorstwa Erica Jagera. Reżyserią zajmie się Ridley Scott. W filmie występują sami twórcy scenariusza czyli Ben Affleck i Matt Damon, a także Adam Driver oraz Jodie Comer. Zobaczcie odmienionych aktorów na zdjęciach, które trafiły na Twittera.

Film opowiadać będzie historię dwóch najlepszych przyjaciół normańskiego rycerza rycerza Jeana de Carrougesa i dziedzica Jacquesa Le Grisa. Pierwszy z nich idzie na wojnę i gdy wraca, oskarża Le Grisa o zgwałcenie swojej żony Margerite de Carrouges. Nikt nie uwierzy kobiecie i rycerz apeluje do króla Francji, aby odwołał decyzję dotyczącą podniesienia rangi Le Grisa. Król podejmuje decyzję, że obaj mężczyźni stoczą pojedynek na śmierć i życie. Ten, który pozostanie przy życiu, zostanie ogłoszony zwycięzcą jako znak woli Bożej. A jeśli Jean de Carrouges przegra, jego żona zostanie spalona na stosie za karę za jej fałszywe oskarżenie.

Światowa premiera filmu zaplanowana jest na 8 stycznia 2021 roku.

