Będzie reboot filmu „Powrót do przyszłości”? Tom Holland: Rozmawialiśmy o tym

W sieci pojawił się ostatnio „deep fake” , wideo w którym do jednego filmu z trylogii „Powrotu do przyszłości” wrzucono Roberta Downeya Jr. i Toma Hollanda. 23-letni aktor został o to zapytany podczas wywiadu dla BBC Radio 1.

– Skłamałbym, gdybym powiedział, że w przeszłości nie było rozmów na temat rebootu, ale ten film jest jednym z najdoskonalszych filmów, którego nigdy nie można zrobić lepiej – podkreślił. – Jednocześnie powiem, że jeżeli Robert Downey Jr. i ja moglibyśmy po prostu nakręcić tę jedną scenę, którą przerobiono dla zabawy – on mógłby za to zapłacić, bo ma mnóstwo pieniędzy – zrobiłbym to za odpowiednią zapłatą – żartował. Dodał, że stworzony deep fake był „dobrą robotą” twórców. – Myślę, że porozmawiam z Robertem i zobaczymy, czy możemy coś odtworzyć – dodał.

Przypomnijmy, Robert Zemeckis, reżyser, który stworzył trylogię „Powrotu do przyszłości” w 2015 roku pytany był przez „Vanity Fair” o to, czy powstanie kiedyś kolejna część serii. – Och Boże, nie – zaznaczył. – To nie może się wydarzyć, dopóki zarówno ja, jak i Bob (Bob Gale – red.) żyjemy. A potem, jestem pewien, że to zrobią, chyba, że istnieje jakiś sposób, w jaki nasze firmy mogą to powstrzymać – mówił.

Czytaj także:

Każda nastolatka chciała być jak ona. Jak zmieniła się serialowa Marissa Cooper z „Życia na fali”?