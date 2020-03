Wzruszający wpis Pauli Abdul. Straciła dwa psy w jednym tygodniu

Abdul przez wiele lat współpracowała jako choreografka Janet Jackson i Michaelem Jacksonem. Wystąpiła także w kilku teledyskach takich jak „Liberian Girl” , „Nasty”, „What Have You Done For Me Lately”, „When I Think Of You”.

W poniedziałek 2 marca piosenkarka zamieściła na Instagramie smutny wpis, w którym poinformowała o tym, że zmarły jej dwa psy – Tinkerbell i Charity. „W ostatnim tygodniu straciłam moje dwa wspaniałe anioły – Tinkerbell i Charity. Zabrały ze sobą duży kawałek mojego serca” – napisała Abdul. „Jestem tak wdzięczna za to, że mogłam być ich mamusią i za całą bezwarunkową miłość, jaką dały mi przez te wszystkie lata. To niesamowity rodzaj miłości – to naprawdę dar od Boga” – podkreśliła. Do postu Abdul dodała także kilka zdjęć swoich czworonogów.

Pieski zmarły zaledwie kilka tygodni po tym, jak Abdul adoptowała szczeniaka chihuahua o imieniu Nemo ze schroniska dla zwierząt Pet Marchmaker Rescue. Piosenkarka jest także właścicielką psa o imieniu Bessie Moo.

