Zdobywca Oscara oskarżony o gwałt na 14-latce. Aktor twierdzi, że historia jest sfabrykowana

Sera Johnston w ubiegłym roku złożyła oficjalną skargę przeciwko Huttonowi w Departamencie Policji w Vancouver. Kobieta twierdzi, że została zaatakowana przez aktora, który zjawił się w mieście, ponieważ kręcony był tam film „Człowiek z lodowca” (1984).

Z relacji kobiety wynika, że miała zaledwie 14 lat, kiedy ona i dwójka jej przyjaciół, zostali zaproszeni do pokoju hotelowego Huttona. Johnston wyjawiła, że została tam zgwałcona zarówno przez Huttona, który miał wtedy 20 lat, jak i jednego z jego przyjaciół. Kobieta wyjaśniła, że bała się o tym mówić, ponieważ nie sądziła, że ktokolwiek jej uwierzy, jednak zdecydowała się na to, ze względu na ruch #MeToo.

Dziennikarze BuzzFeed skontaktowali się z jedną z przyjaciółek Johnston, która miała być z kobietą w pokoju hotelowym Huttona. W artykule jest ona przedstawiona inicjałami C.B. Jak podaje portal, kobieta podpisała się pod oświadczeniem dotyczącym oskarżeń Johnston. Matka Johnston poinformowała ponadto, że gdy doszło do gwałtu na jej córce, pracowała jako scenograf. Wyznała, że rozważała zgłoszenie sprawy na policję, jednak obawiała się, że znajdzie się wówczas na czarnej liście w branży filmowej. Stwierdziła, że teraz żałuje swojej decyzji.

Johnston początkowo zgodziła się na ugodę w sprawie, która zakładała, że Hutton wypłaci jej 135 tys. dolarów. Później jednak zmieniła zdanie. Jak tłumaczy, zdała sobie sprawę z tego, że Hutton będzie mógł wówczas zaprzeczyć wszelkim oskarżeniom.

Hutton w oświadczeniu nazwał historię przedstawioną przez Johnston „sfabrykowaną” , zaznaczając, że nigdy jej nie spotkał. Dodał, że są to „wyraźnie fałszywe, rażące i zniesławiające oskarżenia” . „Przez ostatnie dwa i pół roku byłem celem wielu prób wymuszeń dokonanych przez kobietę o imieniu Sera Dale Johnston, która chciała ode mnie otrzymać miliony dolarów. Groziła, że jeśli nie spełnię jej żądań, pójdzie do prasy z historią, że napadłem ją seksualnie 37 lat temu w Kanadzie. Nigdy nie wykorzystałem seksualnie pani Johnston” – podkreślił. „Dzisiaj BuzzFeed postanowił opublikować fałszywą historię pani Johnston. BuzzFeed znał prawdę, ponieważ otrzymał odpowiednie dowody. To, co się naprawdę dzieje, to próba wymuszenia, która się nie powiodła (...) Kiedy dowiedziałem się o tym, poszedłem do FBI, podpisałem oświadczenie pod przysięgą i złożyłem oficjalną skargę przeciwko pani Johnston. Nie przestanę walczyć o ujawnienie prawdziwej historii” – zaznaczył aktor.

Czytaj także:

Wzruszający wpis Pauli Abdul. Straciła dwa psy w jednym tygodniu