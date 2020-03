Co obejrzeć na HBO i Netfliksie? Weekendowe propozycje

Zarówno Netflix jak i HBO ma dla nas wiele różnorodnych propozycji na leniwy weekend przed telewizorem. W marcu na platformach streamingowych pojawiło się wiele nowości ale też kontynuacje naszych ulubionych serii. Jeżeli nie macie jednak ochoty na seriale - w liście zamieściliśmy dla was także kilka filmów, które warto zobaczyć.

Serial „Outsider” – HBO

Błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga.



Serial „Locke & Key” – Netflix

Rodzina Locke'ów przeprowadza się do Key House. Bode nawiązuje nową znajomość i odkrywa coś niesamowitego. Tyler i Kinsey próbują zacząć od nowa w nowej szkole.



Serial „Rodzice” – HBO

Rodzice to nowy brytyjski serial komediowy przedstawiający perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Produkcja stworzona przez Martina Freemana, Simona Blackwella i Chrisa Addisona, pokazuje paradoks, który zna każdy rodzic, chociaż nigdy się do tego nie przyzna – rodzic jest gotowy oddać życie za swoje dzieci, ale czasem ma też ochotę je zabić. W serialu Martin Freeman występuje w roli Paula - troskliwego ojca, którego granice często wystawiane są na próbę. Jego partnerką w tej trudnej rodzicielskiej wyprawie jest Ally (Daisy Haggard), która prowadzi studio nagrań, jak nikt inny potrafi rozśmieszyć Paula i ma niezwykłą umiejętność czytania swoim dzieciom bajek, kiedy w zasadzie sama już śpi.



Reality show „Miłość jest ślepa” – Netflix

Uczestnicy nie mogą używać telefonów komórkowych. Pary, które zainteresowane są kontynuowaniem eksperymentu, po tym, jak odbyły ze sobą wiele rozmów, zaręczają się. Jeżeli każde z nich się na to zgodzi, spotykają się wówczas po raz pierwszy twarzą w twarz i zaraz po tym są wysyłani na wakacje typu „miesiąca miodowego”. Po powrocie, wracają do prawdziwego świata i rozpoczynają okres wspólnego mieszkania, który trwa cztery tygodnie. Wówczas przedstawiają swoja „drugą połówkę” swojej rodzinie i znajomym. Po czterech tygodniach biorą ze sobą ślub, jeżeli każde z nich się na to zdecyduje.



Serial dokumentalny „McMiliony” – HBO

Serial dokumentalny HBO przedstawiający historię byłego policjanta, który przez ponad 10 lat czuwał nad prawidłowością organizowanej przez sieć McDonald’s loterii Monopoly, z której potajemnie wykradł miliony dolarów.



Serial „Formuła 1: Jazda o życie” – Netflix

Kierowcy, menedżerowie i właściciele zespołów żyją w pośpiechu, zarówno na torze, jak i poza nim. Zobacz, jak wygląda sezon zażartej rywalizacji w Formule 1.



Film „Człowiek, który wszystkich zaskoczył” – HBO

Igor (Evgeniy Tsyganov) jest strażnikiem leśnym zajmującym się patrolowaniem syberyjskich lasów. Pewnego dnia, po incydencie z kłusownikami, mężczyzna trafia do szpitala, gdzie zostaje u niego zdiagnozowana śmiertelna choroba. Dowiaduję się, że zostały mu najwyżej dwa miesiące życia. Jego ciężarna żona Natalia (Natalya Kudryashova) nie ustaje w próbach znalezienia ratunku, choć sprawa zdaje się być przesądzona. Igor ma pełne wsparcie swojej małej społeczności. Do czasu jednak, kiedy decyduje się spełnić swoje ostatnie marzenie…



Film „Wszystkie jasne miejsca” – Netflix

Zmagająca się z żałobą po stracie siostry introwertyczna Violet Markey (Elle Fanning) odkrywa ponownie radość życia, kiedy poznaje ekscentrycznego i nieprzewidywalnego Theodore’a Fincha (Justice Smith). Na podstawie bestsellerowej powieści Jennifer Niven.



Film „Wywiad ze Słońcem Narodu” – HBO

Gospodarz popularnego talk show, Dave Skylark (James Franco), i producent Aaron Rapaport (Seth Rogen) wyjeżdżają do Korei Północnej, gdzie mają przeprowadzić pierwszy w historii wywiad z Kim Dzong Unem (Randall Park) dla zachodnich mediów. CIA postanawia wykorzystać tę okazję do zgładzenia nieprzewidywalnego dyktatora – do dziennikarzy zgłasza się agentka Lacey (Lizzy Caplan), która przedstawia im założenia planu.Film, który już przed premierą wzbudził ogromne kontrowersje i był powodem protestów władz północnokoreańskich.



Serial „To nie jest OK” – Netflix

„To nie jest OK” opowiada o losach Sydney (w tej roli Sophia Lillis), która boryka się z trudnościami zarówno w domu jak i w szkole. Dziewczyna zmaga się ze swoją seksualnością – jest zakochana w swojej najlepszej przyjaciółce Dinie (Sofia Bryant), podczas gdy budzić się w niej zaczynają tajemnicze moce.



Film „Dyrygentka” – HBO

USA, lata dwudzieste XX wieku. Dwudziestoczteroletnia Antonia Brico (Christanne de Bruijn) jako dziecko przybyła z rodzicami do Stanów z Holandii. Dziewczyna marzy o zostaniu dyrygentką, ale nikt nie traktuje jej poważnie. Nauczyciel fortepianu odradza jej przystąpienie do egzaminu wstępnego do konserwatorium. Zdesperowana postanawia wrócić do swojej ojczyzny, gdzie błaga słynnego dyrygenta Mengelberga o pomoc. Sceptyczny mężczyzna wysyła ją do Berlina. Po dwóch latach studiów w Państwowej Akademii Muzycznej, Antonia zostaje pierwszą kobietą w historii, która dyrygowała Orkiestrą Filharmonii Berlińskiej.Inspirująca opowieść o sile marzeń i samozaparcia. Wpływowa holenderska reżyserka Maria Peters (Sonny Boy) pokazuje zmagania z losem młodej dziewczyny, która pragnęła zostać dyrygentką. Niestety w czasach, w których przyszło jej żyć pozycja ta była ściśle zarezerwowana dla mężczyzn. Jednak dzięki determinacji udało jej się dopiąć swego.



Film „Kler” – Netflix

„Kler” opowiada o losach trzech księży: Kukuły (Arkadiusz Jakubik) Lisowskiego (Jacek Braciak) i Trybusa (Robert Więckiewicz). Historia każdego z księży daleka jest od wyobrażeń, jakie większość katolików ma o duchownych. Ich postawa nie ma również nic wspólnego z życiem w ubóstwie i franciszkańską miłością bliźniego promowaną przez papieża Franciszka. W filmie Smarzowskiego duszpasterze przeklinają, jeżdżą drogimi samochodami, piją alkohol i generalnie nie widać, żeby tak chętnie powtarzane słowa o „dobru kościoła” miały dla nich jakikolwiek inny wymiar, niż chęć czerpania osobistych korzyści.



Film „Król Lew” – HBO

Filmowa wersja kultowej animacji Walta Disneya. Obraz zabiera widza w niezwykłą podróż na afrykańską sawannę, gdzie młody lew Simba wraz z nietypową parą przyjaciół próbuje odzyskać należne mu dziedzictwo.



Film „Śledztwo Spensera” – Netflix

Spenser, były gliniarz, który właśnie wyszedł z więzienia, łączy siły z ambitnym bokserem, by ujawnić spisek powiązany ze śmiercią dwóch bostońskich policjantów.



Serial „Fosse/Verdon” – HBO

Poznajemy romantyczną ale też profesjonalną relację pomiędzy legendarnym choreografem i reżyserem Bobem Fossem („Kabaret”, „Chicago”), w którego wciela się Sam Rockwell oraz Gwen Verdon – amerykańską aktorką i tancerką, czterokrotną zdobywczynią Tony Award i odznaczoną Narodowym Medalem Sztuki. W tej roli zobaczymy z kolei Michelle Williams. Przy produkcji serialu pracował sam Lin-Manuel Miranda (m.in. sztuka „Hamilton”), Thomas Kail i Steven Levenson.