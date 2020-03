Ciekawostki o filmach z serii „Rocky”. Ta rola przyniosła Sylvestrowi Stallone'owi światową sławę

Pierwszym filmem z serii był „Rocky” z 1976 roku. Następnie stworzone zostały: „Rocky II” (1979), „Rocky III” (1982), „Rocky IV” (1985) i „Rocky V” (1990). Ostatnim filmem z serii jest „Rocky Balboa” , który miał premierę w 2006 roku.

Prawdziwe imię Rocky'ego

Pseudonim Rocky pochodzi od Rocky'ego Marciano, amerykańskiego boksera, jedynego niepokonanego mistrza świata wagi ciężkiej, pierwszego niepokonanego mistrza świata wszechwag, z bilansem 49 wygranych walk na 49 pojedynków. Chociaż prawdziwe imię Rocky'ego nie jest ujawniane w filmach z serii, w scenariuszu do „Rocky II” ujawniono, że nazywa się on Robert.



Rocky a maraton

W każdym filmie z serii Rocky mamy do czynienia z montażem przedstawiającym intensywny trening sportowca. W „Rocky II” Balboa biegnie przez Filadelfię, mijając ważne punkty obserwacyjne, podczas gdy podążą za nim grupa dzieci. Pewien pisarz z Filadelfii obliczył, że jeżeli byłaby trasa byłaby prawdziwa, Rocky przebiegłby 48 km.



Hulk został zwolniony przez Rocky'ego z WWE

Kiedy World Wrestling Entertainment Inc. (WWE) dowiedziała się o tym, że Hulk Hogan przyjął bez skonsultowania z nimi rolę w filmie „Rocky III”, postanowiła zwolnić zapaśnika. Przywrócono go po ponad roku.



Matka Mr. T opuściła kino oburzona

Mr. T miał jedenaścioro rodzeństwa i został wychowany tylko przez matkę, ponieważ ojciec opuścił rodzinę. Aktor zabrał swoją mamę na premierę filmu „Rocky III”, aby świętować z nią swój pierwszy sukces. Kiedy jednak na ekranie pojawiła się scena, gdy Clubber Lang, postać grana przez Mr. T, proponuje Adrianie seks, pani Tureaud dała synowi do zrozumienia, że nie wychowała go na takiego mężczyznę i wściekła opuściła salę kinową.



Istnieje prawdziwy pomnik Rocky'ego

W filmie „Rocky III” stworzono rekwizyt – pomnik Rocky'ego, który został umieszczony na szczycie schodów w Muzeum Sztuki w Filadelfii. Po zakończeniu produkcji posąg przeniesiono do kompleksu sportowego Wachovia Spectrum. Po kilkunastu latach próśb mieszkańców o przeniesienie pomnika, w końcu w 2006 roku umieszczono go przy schodach Muzeum Sztuki.



Dolph Lundgren prawie zabił Sylvestra Stallone'a

Przed rozpoczęciem zdjęć do filmu „Rocky IV”, Stallone poprosił Lundrena, aby przybrał nieco na wadzę. Starając się, aby pojedynki wyglądały jak najbardziej realistycznie, Stallone chciał, aby ciosy były prawdziwe. Lundgren posłuchał i uderzył Stallone'a tak mocno w klatkę piersiową, że doszło do obrzęku serca aktora. Przez osiem dni filmowy Rocky był na oddziale intensywnej terapii z ciśnieniem krwi powyżej 200 i trudnościami z oddychaniem.



Długowieczne żółwie

W filmie „Rocky” Adrian Pennino pracuje w sklepie zoologicznym i, aby zwrócić na siebie jej uwagę, Rocky kupuje u niej parę żółwi. Cuff i Link, jak większość żółwi, są długowieczne, dlatego 31 lat po nakręceniu pierwszego filmu, te same gady pojawiły się w filmie „Rocky Balboa”.



Grób Adrian Pennino istnieje

Jeżeli znajdziesz się kiedyś w Filadelfii, na 3822 Ridge Avenue, East Fairmount Park, możesz znaleźć „prawdziwe” miejsce spoczynku Adriany Pennino, żony Rocky'ego Balboy. Znajduje się on w pobliżu frontowego wejścia na cmentarz Laurel Hill. Początkowo płytę nagrobną na potrzeby filmu wykonano z kamienia, jednak Stallonowi nie spodobał się jej wygląd, więc zlecił wykonanie granitowego nagrobka i sam opłacił jego koszt (od 1 do 3 tys. dolarów).Galeria:

73-letni Sylvester Stallone. Jak zmienił się aktor?Czytaj także:

Eurowizja Junior po raz kolejny w naszym kraju. „Wracamy do Polski”