Filmy o kobietach i dla kobiet na platformie Netflix. Co warto obejrzeć?

Od kultowych filmowych serii, po klasyki i nagradzane produkcje. Kobiety, które są żonami, kobiety, które szukają własnego „ja” i takie, które chcą realizować swoje marzenia czy spełniać się zawodowo. Poniżej lista filmów, które pełne są silnych postaci kobiecych.

„Historia małżeńska”

To wnikliwy i pełen empatii obraz rozpadającego się małżeństwa i wspierającej się rodziny. – „Historia małżeńska” to historia miłosna, która ujawniła się wraz z jego rozbiciem. Dzięki tym zwiastunom chciałem pokazać związek oczami obydwu postaci. Każda historia ma wiele stron, a film uwzględnia te różne punkty widzenia, aby w końcu dojść do jakiejś wspólnej prawdy – tłumaczył reżyser Noah Baumbach. W filmie, oprócz Scarlett Johansson i Adama Drivera grają m.in. Laurę Dern, Alana Aldę i Raya Liottę. Premiera filmu odbędzie się na Festiwalu Filmowym w Wenecji 29 sierpnia.



„Ktoś wyjątkowy”

Po niespodziewanym rozstaniu z chłopakiem dziennikarka muzyczna Jenny szykuje się na nowy początek — i niezapomnianą przygodę z przyjaciółkami.



„Maria Skłodowska-Curie”

Film o życiu dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, Marii Skłodowskiej-Curie, która mierzyła się z osobistymi tragediami i przekraczała granice w świecie nauki.



„Dziś 13, jutro 30”

Niezadowolona z życia i swojej imprezy urodzinowej nastolatka pragnie być dorosła. Kiedy jej życzenie się spełnia, dziewczyna budzi się o 17 lat starsza.



„Monster”

Prostytutka Aileen Wuornos zabija sadystycznego klienta i wkracza na krwawą drogę, która przyniesie jej miano pierwszej seryjnej morderczyni w historii USA.



„Niezgodna”

Tris odkrywa swoje niezwykłe umiejętności i wspólnie z podobnym do niej chłopakiem próbuje stawić czoła wszystkim, którzy nie tolerują inności w trapionym wojną świecie.



„Rozważna i romantyczna”

W tej adaptacji powieści Jane Austen trzy siostry stają w obliczu biedy po śmierci ojca i muszą polegać na hojności innych.



„Zaginiona dziewczyna”

Nick, którego małżeństwo się sypie, pewnego razu wraca do domu i odkrywa, że jego żona zniknęła. W trakcie trwania śledztwa wychodzą na jaw tajemnice oraz dowody świadczące na niekorzyść Nicka, który staje się głównym podejrzanym. Film na podstawie powieści Gillian Flynn pod tym samym tytułem. Autorka napisała również scenariusz do obrazu.



„Lady Bird”

Nieustraszona licealistka kroczy ścieżką samopoznania, stając w obliczu problemów rodzinnych i miłosnych. Jednocześnie marzy o wyjeździe na studia na Wschodnie Wybrzeże.



„Kobiety pragną bardziej”

Oparta na bestsellerowej książce Liz Tuccillo i Grega Behrendta, scenarzystów serialu Seks w wielkim mieście, wielowątkowa komedia, która opowiada historie kilku różnych par mieszkających w amerykańskim Baltimore. Gigi (Ginnifer Goodwin) i Mary (Drew Barrymore) mają już dość chodzenia na randki i pragną stworzyć prawdziwe związki. Beth (Jennifer Aniston) chciałaby, aby jej wieloletni chłopak (Ben Affleck) w końcu poprosił ją o rękę, Janine (Jennifer Connelly) i Ben (Bradley Cooper) przeprowadzają się do wymarzonego domu, a Anna (Scarlett Johansson) nie potrafi być sama. Wszyscy bohaterowie filmu szukają spełnienia i miłości, każdy z nich robi to jednak na swój sposób.



„Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham”

Lara Jean i Peter właśnie skończyli z udawaniem i oficjalnie zostali parą. Tymczasem na scenę wkracza adresat jednego z dawnych listów Lary.



„Do wszystkich chłopców, których kochałam”

Wyobraź sobie, że wszyscy, w których kiedykolwiek się podkochiwałaś, dowiadują się o Twoich uczuciach... w jednej chwili. Gdy listy miłosne, które Lara Jean Song Covey pisała w sekrecie do wszystkich pięciu chłopców, w których była zakochana, zostają nagle wysłane do adresatów, jej dotąd wyimaginowane życie uczuciowe zostaje wywrócone do góry nogami. W filmowej adaptacji bestsellerowej i docenionej przez „New York Times” powieści młodzieżowej autorstwa Jenny Han występują między innymi Lana Condor („Alita: Battle Angel”, „X-Men: Apocalypse”) i Noah Centineo („Sierra Burgess jest przegrywem”, „The Fosters”).



„Seks w wielkim mieście 2”

Druga i ostatnia do tej pory część filmu, który jest kontynuacją kultowego serialu. Carrie, Charlotte, Samantha i Miranda na zasłużonych, egzotycznych wakacjach w Abu Zabi.



„Seks w wielkim mieście”

Filmowa kontynuacja doskonałego serialu. Big oświadcza się Carrie, ale jego brak pewności siebie może zburzyć ich związek już na zawsze.



„Ocean's 8”

Sandra Bullock jako oszustka, która z pomocą zrekrutowanej przez siebie ekipy pragnie dokonać skoku stulecia. W pozostałych rolach Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna oraz Helena Bonham Carter.Czytaj także:

Jest zwiastun 4. sezonu serialu „Dom z papieru”! Czego się z niego dowiadujemy?