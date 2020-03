Monika Mrozowska pokazała swój brzuch po trzech ciążach. Zaapelowała do kobiet

Aktorka napisała na początku w poście, że zazwyczaj nie wrzuca na Instagrama takich zdjęć. „zawsze zastanawiam się, po co niby miałabym to robić?” - dodała. „Zdjęcie drugie przedstawia mój opuchnięty, zgięty brzuch podczas menstruacji, po trójce dzieci i wycięciu wyrostka. Zdjęcie numer trzy to ten sam brzuch, dalej opuchnięty, ale wyprostowany” - wyjaśniła. „Ćwiczę, jestem aktywna, wklepuje w ciało rozmaite mazidła, zdrowo się odżywiam, nie wpierniczam słodyczy, ale mimo to moje ciało raz wygląda lepiej, a raz gorzej! Raz brzuch jest płaski i podobno nawet widać na nim zarys mięśni, a raz jest spuchnięty, raz skóra jest błyszcząca, napięta i opalona, a innym razem przesuszona i blada... Pomimo, że o siebie dbam i...jestem ZDROWA! I tutaj dochodzimy do sedna sprawy” - podkreśliła.

Mrozowska opisała dalej, że jej przyjaciółka ostatnio usłyszała od swojej znajomej, że „na zdjęciach w necie wygląda dużo gorzej i grubiej niż na żywo” . „Wiecie ile razy ja coś takiego usłyszałam ? Nie jestem w stanie policzyć. Tylko, że niektórzy mają grubszą skórę na krytykę, a innych dotyka do żywego najdrobniejsza wbita szpileczka... Zwłaszcza, gdy ta osoba miała podejrzenie nowotworu, miała operację usunięcia tarczycy i w tej chwili przyjmuje hormony... A mimo to jest aktywna zawodowo, biega, ćwiczy i się nie poddaje, ale... o dawną sylwetkę musi walczyć 10 razy mocniej niż kiedyś... Tylko... właśnie ? Czy MUSI?! Czy to jednak zdrowie powinno być priorytetem, a nie kaloryfer na brzuchu za wszelką cenę” - czytamy.

Aktorka zwróciła uwagę na to, że czasami jednym zdaniem możemy popsuć komuś nastrój na długie tygodnie. „Często te dodatkowe kilogramy, to spuchnięte ciało, to nie jest nasz wybór! Choroba nie wybiera! Może dotknąć każdego ! Dziewczyny! Powinnyśmy się WSPIERAĆ, a nie sobie dopier***” - zakończyła.

