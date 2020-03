Magda Gessler zaskoczyła wyznaniem. Sprawa ma związek z Piotrem Adamczykiem

Jak informuje fakt24, Magda Gessler była w związku z Piotrem Adamczykiem przez kilka miesięcy. Aktor jednak w przeciwieństwie do restauratorki milczy na temat ich rzekomej relacji. Magda Gessler w jednym z wywiadów ujawniła, że nie ma wstępu do restauracji Piotra Adamczyka. – Mam zabronione. Nie wpuszczają mnie tam. Na otwarciu byłam na czarnej liście. Uważam, że istnieje coś takiego jak fair play, czego panowie nie znają – powiedziała restauratorka w rozmowie z portalem Pomponik.pl.

Magda Gessler nominowana do Biologicznej Bzdury Roku

Nominacji do prestiżowego tytułu „Biologicznej Bzdury Roku” nie dostaje się za darmo. Trzeba sobie na niego zasłużyć. Kolejną osobą, która postarała się o to wątpliwe wyróżnienie jest popularna Magda Gessler. Wielokrotna jurorka polskiego „Masterchefa” i gospodyni „Kuchennych rewolucji” na swoją szansę zapracowała sobie długim wpisem na temat cebuli. „W 1919 roku, kiedy epidemia grypy zabiła 40 milionów ludzi na świecie, w USA był lekarz, który odwiedzał farmerów, aby im pomagać. Wielu z nich niestety zaraziło się chorobą i umarło. Ale gdy ten lekarz zaszedł do domu jednego z nich i ku jego zaskoczenia cała rodzina była zdrowa. Okazało się, że jego żona umieściła nieobraną cebulę w różnych pokojach w domu. Galen nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał i poprosił o obejrzenie jednej z cebul, pod mikroskopem. W rezultacie odkrył, że wirusy grypy są przyklejone do cebuli, i to uratowało tę rodzinę” – napisała.

